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新冠肺炎引發醫護再遭歧視 高市衛生局痛批是「獵巫」
醫護遭罷凌事件又一樁！高雄市三名民眾日前參加土耳其旅行團返國後，確診感染新冠肺炎，但卻遭網友公布「足跡」，導致其中一名個案去過的耳鼻喉科診所醫護人員被歧視，護理師小孩被其他家長連署要求請假隔離，診所為此也被迫暫停看診14天，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今早表示，這如同中古世紀的「獵巫」行為，極不可取。
高雄三名參加土耳其旅行團的民眾，返國後確診，被列為案65，案66及案67，其中案67在自主管健康管理期間，曾至某耳鼻喉科診所看鼻竇炎，不意事後被網友公布「足跡」，殃及他前往看診的診所，這家耳鼻喉科一名護理人員念幼稚園的小孩，被同班同學家長聯合要求「請假」在家14天，診所迫於無奈也貼出公告自清「本診所未曾讓似武漢肺炎確診個案診治」，但流言無情，因此19日起也宣布停診14天。
「這起假訊息引發的事件，嚴格就是罷凌」，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎心痛地說，衛生局在第一時間就說明，先前傳聞一家三口染疫並趴趴走情事是假訊息，也說明案67雖因鼻竇炎到診所求診，但並未進入診所內，民眾依仍傳布訊息，令人心痛。
潘炤穎表示，家長對這類假訊，應不予理會，至於小朋友上課受影響一事，則可向教育體系提出申訴。潘炤穎也說，這家被迫暫時停診的診所，本於專業防疫，卻受到不公平的待遇，市府會協助紓困。
潘炤穎強調，這種因為假訊息發酵，累及無辜的事件，有如中古世紀的「獵巫」行為，極不可取，市府表達強烈譴責，也會積極搜證，釐清散播者，移送偵辦。
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