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豫莎劇《天問》 王海玲再現「女李爾」：非告別作

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
臺灣豫劇團團長彭宏志、衛武營副總監郭遠仙與臺灣豫劇團藝術總監王海玲（左至右）。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
臺灣豫劇團團長彭宏志、衛武營副總監郭遠仙與臺灣豫劇團藝術總監王海玲（左至右）。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

臺灣豫劇團打造豫莎劇第三部曲《天問》，3月21日、22日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，由豫劇皇后王海玲演出「女李爾」。衛武營表示，觀眾看表演時請全程配戴口罩，座位採間隔座配置，工作人員將協助引導入座。

《天問》2015年在國家戲劇院首演後引發熱烈回響，相隔五年回歸劇團所在地高雄，登上衛武營舞台。演出陣容包括國家文藝獎得主王海玲、豫劇第一小生朱海珊、豫劇小天后蕭揚玲、辣旦張瑄庭、豫劇美聲公主謝文琪等。

衛武營國家藝術文化中心副總監郭遠仙表示，衛武營作為南台灣藝文能量匯集的平台，邀請既在地、又國際的臺灣豫劇團，演出經典豫莎劇《天問》，是衛武營連結在地，推動臺灣表演藝術文化的重要指標。臺灣豫劇團以西方文學經典與東方傳統戲曲跨文化融合，開創臺灣豫劇嶄新風格，《天問》希望讓觀眾看見更多傳統戲曲的可能性。

68歲的王海玲，以旦行扮飾「女李爾」，演繹歷經磨難、在權勢與親情風暴中發狂，最後幡然悔悟的人物，展現從藝一甲子爐火純青的表演功力。她表示，豫劇深具北方率真、奔放、豪邁之特色，這次改編莎翁四大悲劇名作之一的李爾王，尤其適合豫劇大喜大悲、大開大闔的劇種，更有戲劇表達張力。

王海玲說，《天問》是近年來她在表演和體力上戲份最吃重的一場戲，尤其今年已近70歲，將可能是劇場生涯中最後演出《天問》這齣作品。不過她也請大家別擔心，這並不是她的息影告別作，往後還是會在其他作品中演出，並慢慢交棒給年輕一代團員。

衛武營表示，因應新冠肺炎防疫措施，請觀眾觀賞節目前提早出門，看表演時請全程配戴口罩，座位採間隔座配置，工作人員將協助引導入座。節目資訊與購票方式可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢 。

王海玲以旦行扮飾「女李爾」，演繹歷經磨難、在權勢與親情風暴中發狂，最後幡然悔悟的人物，展現從藝一甲子爐火純青的表演功力。。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
王海玲以旦行扮飾「女李爾」，演繹歷經磨難、在權勢與親情風暴中發狂，最後幡然悔悟的人物，展現從藝一甲子爐火純青的表演功力。。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
臺灣豫劇團打造豫莎劇第三部曲《天問》，3月21日、22日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
臺灣豫劇團打造豫莎劇第三部曲《天問》，3月21日、22日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營 口罩

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