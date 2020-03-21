高雄愛河「愛之鯨」展延到6月 觀光局：會評估延到秋天

今年高雄燈會期間由藝術創作人士以回收寶特瓶等物品創作竹愛河「愛之鯨」，高雄市觀光局長邱俊龍表示，本來與廠商簽約展期到這個月底，但考量平日去拍照打卡的民眾不少，觀光局目前又在辦愛河愛情月活動，與廠商洽商之後，決定先延到6月底，也不排除展延到9月的可能性。

「愛之鯨」置在愛河七賢橋南側接近東岸的河面上，不管白天或夜晚，都可看到拍照留念的民眾，有人站在橋上，有人站在岸邊。

邱俊龍說，因為觀察到許多人把「愛之鯨」當作拍照打卡的愛河景點，本來這個月底就要把愛之鯨撤除，評估後決定延後，先以延到颱風期之前的6月底為主，如果有防颱的措施，或許能延到8、9月，但這都要和廠商再討論。

觀光局為了呈現愛河景觀，另由該局人員擔綱演出愛河形象短片，透過女主角的口白將愛河擬人化，敘述一段關於改變的心情故事。觀光局盼民眾多到高雄旅遊網臉書https://bit.ly/2U5poI4點閱按讚並分享，讓更多人見證愛河 之美。