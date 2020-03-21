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確診者參與疫苗開發？中研院澄清：沒有參與防疫研究

不讓廢棄口罩成防疫漏洞 屏東縣環保局列取締重點

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣環保局針對外籍遊客多的墾丁地區，昨天和鎮公所清潔隊員至恆春公車轉運站及當地醫院宣導並撿拾亂丟的口罩。圖／環保局提供
屏東縣環保局針對外籍遊客多的墾丁地區，昨天和鎮公所清潔隊員至恆春公車轉運站及當地醫院宣導並撿拾亂丟的口罩。圖／環保局提供

在中央與地方全國防疫緊繃關鍵當下，屏東縣環保局為避免民眾使用後亂丟的廢棄口罩，可能成為防疫漏洞，除發動環保志工在各地醫院周邊撿拾，針對外籍遊客多的恆春墾丁地區，昨天會同鎮公所清潔隊員至恆春公車轉運站及當地醫院宣導並撿拾亂丟的口罩，也將列為取締告發重點。

縣環保局長顏幸苑表示，近來發現各地醫院周邊常見任意丟棄的使用過口罩，民眾公德心待加強，除發動環保志工在各地醫院周邊撿拾，也主動下鄉宣導，呼籲民眾舉手之勞做環保，使用過的口罩應丟入垃圾桶，莫任意隨地丟棄，愛惜自己也尊重他人生命與環境安全，不讓棄廢棄口罩成為防疫漏洞。

她說，防疫如同作戰，民眾絕對不要輕忽，任意棄置口罩，徒增感染風險及社會成本，且影響公共環境安全衛生甚鉅，環保局將持續協助鄉鎮市公所及督責醫療院所落實宣導，並加強取締查證，若經蒐證查獲民眾任意亂丟口罩違規行為，將依違反廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲民眾戒慎恐懼一起全民防疫。

口罩 恆春 屏東縣

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