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屏東小琉球觀光慘澹 縣府喊話：交通船防疫完備

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
受疫情影響屏東離島小琉球遊客直直落，縣府表示交通船防疫措施完備，推薦當地保有最天然的生態環境，空氣好，享受美麗的貝殼沙灘，近距離與綠蠵龜同遊大海。記者潘欣中／翻攝
受疫情影響屏東離島小琉球遊客直直落，縣府表示交通船防疫措施完備，推薦當地保有最天然的生態環境，空氣好，享受美麗的貝殼沙灘，近距離與綠蠵龜同遊大海。記者潘欣中／翻攝

新冠肺炎疫情燒不停，屏東離島小琉球遊客直直落，業者觀察受「鑽石公主號」郵輪集體染疫的心理影響，遊客擔心船艙密閉不敢搭乘。縣府交通旅遊處說，交通船防疫措施完備，乘船行駛時間約20分，船艙全面消毒很安全，國民防疫之餘，生活總是要過，到開放空間遊玩散心，只要保持距離、注意衛生習慣，相對安全，釋放壓力對免疫力也有幫助；小琉球保有最天然的生態環境，空氣好，享受美麗的貝殼沙灘，近距離與綠蠵龜同遊大海，現在是出發最好時刻。

新冠肺炎疫情發燒後，小琉球平均住房率僅二至三成，下月的清明連假目前僅五成，旅宿業生意慘淡；縣府交通旅遊處長黃國維說，疫情肆虐全球，尤其重創觀光旅遊經濟產業，中央流行疫情指揮中心呼籲「非必要勿出國」，前往小琉球所搭乘的交通船，業者配合防疫政策，每位遊客都要測量額溫及酒精消毒，有發燒旅客便勸導就醫，乘船行駛時間約20分，船艙全面消毒，無需憂心。

他說，小琉球是全台唯一的珊瑚礁島嶼，擁有豐富的海洋資源，在暖洋洋的海中浮潛或潛水，近距離接觸色彩繽紛的小丑魚、吻仔魚、珊瑚與海葵享受華麗海洋天堂，也能在望海亭、美人洞、花瓶岩、杉福漁港、中澳沙灘、龍蝦洞、厚石魚澳「秘密海灘」尋找海龜身影，夜晚可在民宿空曠廣場邊賞星空邊BBQ，適合家庭親子與情侶，3、4月的氣溫適中。

琉球鄉觀光發展協會說，「鑽石公主號」的染疫印象影響船舶搭乘意願，離島觀光受到重創，事實上，交通船防措施完備，小琉球風和日麗、空氣好，民宿是獨立空調系統，業者均依照辦理觀光局頒布的「因應防疫措施下旅宿業接待旅客注意事項及處理原則」，在完善的防疫措施下，民眾大可放心，有業者以平日價因應，還有水上遊憩業者推優惠方案，歡迎來小琉球度假散心。

受疫情影響屏東離島小琉球遊客直直落，縣府表示交通船防疫措施完備，推薦當地保有最天然的生態環境，空氣好，享受美麗的貝殼沙灘，近距離與綠蠵龜同遊大海。記者潘欣中／翻攝
受疫情影響屏東離島小琉球遊客直直落，縣府表示交通船防疫措施完備，推薦當地保有最天然的生態環境，空氣好，享受美麗的貝殼沙灘，近距離與綠蠵龜同遊大海。記者潘欣中／翻攝

小琉球 疫情 新冠肺炎 觀光

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