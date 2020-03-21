屏東小琉球觀光慘澹 縣府喊話：交通船防疫完備

新冠肺炎疫情燒不停，屏東離島小琉球遊客直直落，業者觀察受「鑽石公主號」郵輪集體染疫的心理影響，遊客擔心船艙密閉不敢搭乘。縣府交通旅遊處說，交通船防疫措施完備，乘船行駛時間約20分，船艙全面消毒很安全，國民防疫之餘，生活總是要過，到開放空間遊玩散心，只要保持距離、注意衛生習慣，相對安全，釋放壓力對免疫力也有幫助；小琉球保有最天然的生態環境，空氣好，享受美麗的貝殼沙灘，近距離與綠蠵龜同遊大海，現在是出發最好時刻。

新冠肺炎疫情發燒後，小琉球平均住房率僅二至三成，下月的清明連假目前僅五成，旅宿業生意慘淡；縣府交通旅遊處長黃國維說，疫情肆虐全球，尤其重創觀光旅遊經濟產業，中央流行疫情指揮中心呼籲「非必要勿出國」，前往小琉球所搭乘的交通船，業者配合防疫政策，每位遊客都要測量額溫及酒精消毒，有發燒旅客便勸導就醫，乘船行駛時間約20分，船艙全面消毒，無需憂心。

他說，小琉球是全台唯一的珊瑚礁島嶼，擁有豐富的海洋資源，在暖洋洋的海中浮潛或潛水，近距離接觸色彩繽紛的小丑魚、吻仔魚、珊瑚與海葵享受華麗海洋天堂，也能在望海亭、美人洞、花瓶岩、杉福漁港、中澳沙灘、龍蝦洞、厚石魚澳「秘密海灘」尋找海龜身影，夜晚可在民宿空曠廣場邊賞星空邊BBQ，適合家庭親子與情侶，3、4月的氣溫適中。