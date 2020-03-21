南方好食尚／庶民甜點綠豆蒜 親民銅板價

來到屏東恆春半島恆春鎮和車城鄉，老街上散見綠豆蒜店招，這道以剝殼綠豆為主角的庶民甜點，不只是觀光客必吃的地方小吃，也是當地人三不五時會來上一碗的點心。

每家老店製作功夫與口感大致相同，有的勾芡較濃，添加的配料稍有差異，仔細比較，每家店味道還是有些微差異，但相同都是親民的銅板價。

綠豆蒜從庶民甜食到觀光名物，遊客常誤以為是綠豆加蒜頭，其實是綠豆剝殼後，形狀極似剁碎的蒜末，居民稱之綠豆蒜，也有人將蒜改為同音的饌（美食）；綠豆蒜早期是熱食，居民把綠豆去殼熬煮軟嫩後，以太白粉勾芡增加飽足感，加黑糖和桂圓熬煮至稠狀，老少都順口，因恆春半島熱天多，有人再加配料和冰，成為夏日消暑冰品，不只遊客愛吃，在地居民也常光顧回憶兒時味。

屏東車城、恆春的綠豆蒜店不到10家，恆春中山老街有從路邊攤升級店面的阿伯綠豆蒜和柯記、阿娥姐等老店，車城福安宮前老街上有黃家和林媽媽綠豆蒜；每間店製作方法大同小異，剝殼後的綠豆要先蒸軟再熬煮，配料稍有差異，搭配紅豆、Q粿、粉條、綠豆、花生、桂圓等，再淋上各家自己熬煮紅糖或黑糖漿，地方喜慶或婚宴也會納入菜單。

一般人吃不出各家店差異，但仔細比較，會發現各家稍有差異，不同配料風味也不同；傳統吃法，原味綠豆蒜的配料只加粉條、綠豆， 可吃出綠豆蒜的古早風味，熱食是原味版，每碗35元，改良的冰品混搭配料，產生多層次口感，售價40元，勾芡的濃稠度，讓人有不同的飽足感，糖水有時會蓋過綠豆味；問當地人要挑哪家，居民笑答：「就找人最多的那家！」