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好美喔！金門豆梨花盛開 美麗花海似雪景

聯合報 / 記者蔡家蓁╱金門即時報導
每年3到4月，又到了豆梨花開的季節，連蜜蜂也忙碌的在雪白的豆梨花上採蜜。記者蔡家蓁／攝影
每年3到4月，又到了豆梨花開的季節，連蜜蜂也忙碌的在雪白的豆梨花上採蜜。記者蔡家蓁／攝影

春華芳菲，豆梨盛開。每年3到4月，又到了豆梨花開的季節，林務所歷經多年的努力，在植物園栽植近百棵的豆梨花，在春霧瀰漫的春季，小巧可愛的豆梨花，最近正盛開，歡迎民眾把握賞花期，到此一遊，欣賞美麗的雪白花海。

金門縣林務所長鐘立偉表示，豆梨因為果實像豆子般大，所以名為「豆梨」，它在分類上為薔薇科梨屬一種植物，在大陸、台灣及日本等國家均有分布，在台灣金門、台中及新北等縣市也可發現，豆梨喜歡溫暖潮濕氣候，常見於海拔80-1800公尺的山坡、平原或山谷雜木林中。

林務所負責苗木培育的班長何逸民表示，豆梨冬天呈休眠狀態，盛開於3月，由於豆梨果實小而乾澀，口感差，適口性差，但是極佳的誘鳥植樹；豆梨需要五年以上植株才會開花，過往因為野外數量較少，林務所在民國98年開是進行育種作業，目前在植物園內盛開的豆梨花，在隔年種下，當時主要規劃作為種子園採種使用，目前年可培育3000至5000的種子苗，並在照護約3年後進行推廣栽植，林務所則會定期釋出部分苗木給鄉親種植。

金門植物園主任沈咏禛也說明，在莫蘭蒂颱風過後，陸續移植豆梨到金門植物園內，除進行林相改良及營造原生植物的景觀亮點外，也考量豆梨從種子到開花約需5至6年的時間。

鐘立偉強調，金門有許多具高度觀賞價值的植物，除了豆梨、繡球繡線菊、郁李、野牡丹甚至是洛石，都是適合島嶼氣候及環境的植物，林務所將逐年增加原生種培育的數量及比率；後續將進行扦插苗的栽植試驗，未來更希望在社區或既有公園或共眾空間推廣種植，打造具金門代表性的原生植栽景觀。

金門林務所在2009年展開育種作業，金門縣林務所長鐘立偉、苗木培育班長何逸民、植物園主任沈咏禛（由右至左），展示最近培育的種子苗。記者蔡家蓁／攝影
金門林務所在2009年展開育種作業，金門縣林務所長鐘立偉、苗木培育班長何逸民、植物園主任沈咏禛（由右至左），展示最近培育的種子苗。記者蔡家蓁／攝影
植物園的豆梨花最近正盛開，有民眾把握賞花期，到此拍照打卡，直呼真的好美！記者蔡家蓁／攝影
植物園的豆梨花最近正盛開，有民眾把握賞花期，到此拍照打卡，直呼真的好美！記者蔡家蓁／攝影

金門 莫蘭蒂颱風 新北

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