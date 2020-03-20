人美心更美！金門邵氏3姐妹慨捐300個口罩回饋母校

新冠肺炎疫情確診案例不斷增加，在目前口罩一罩難求的情況下，古城國小校友邵逸玫心繫母校，今天特別捐贈古城國小300個口罩，希望可以充實校方的防疫物資，讓學弟妹們都可以安心上下學。

古城國小校友邵逸玫今天下午在嫂嫂高于喬的陪同下，前往母校捐出300個口罩，由校長楊成業代表接受，楊成業相當肯定校友們的捐贈與回饋，感謝校友對母校的愛護與支持。

邵逸玫表示，因為家族成員們都有鼻子過敏的情況，家中長期以來都會購買大量口罩，大多是整箱購買，此次捐贈的口罩都是去年購買的，在台北工作的姐姐邵雨倩、邵雨涵幫忙購買，再寄回金門。

邵逸玫說，她看到新聞，得知到處口罩都很難買，在與姐姐、嫂子討論後，決定把家中庫存的口罩捐給母校，讓學校的防疫物資更充足，也讓學弟妹上學更安心。

楊成業表示，目前學校的防疫措施都做的很到位，校方會要求家長每天上學前測量孩子體溫，並戴上口罩後入校，校方也會進行複測，並積極宣導勤洗手觀念；此外，目前學校也暫停對外開放，非經許可的校外人士都禁止進入。