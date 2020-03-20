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高雄和發產業園區業者陷入困境 韓國瑜：全力協助

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（左二）今天到和發產業園區與廠商 座談，要市府相關局處全力協助廠商度過疫情衝擊。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜（左二）今天到和發產業園區與廠商 座談，要市府相關局處全力協助廠商度過疫情衝擊。記者楊濡嘉／攝影

新冠肺炎疫情對許多產業造成影響，高雄市和發產業園區業者今天和高雄市長韓國瑜座談，請市府協助廠商度過目前原物料短缺、無法如期交貨、多國限制入境，無法出國爭取生意，還有廠商遇到口罩庫存快不夠用的問題。韓國瑜指示市府經發局協助廠商市府能先幫忙的事項，包括高銀紓困貸款、調配口罩應急，中央的紓困案一執行即協助廠商申請紓困。

和發產業園區目前營運的廠商17家，金屬製造業、食品業都遇到了客戶採購意願低，訂單大減，原物料短缺，進出口又有管制，供貨受限，加上受大陸停工影響，甚至無法如期交單，食品業下游廠商的訂單同時減少，營運愈發困難。園區許多廠商原來經營項目跨國際，現在國內外疫情衝擊未減，國外客戶無法來台洽談，廠商也無法派員出國洽商，整個產能下降。

產業園區綜合各廠商的困境，憂心接下來廠商員工會面臨放無薪假、甚至失業的問題，盼政府拉廠商一把。

韓國瑜指示，市府能幫的先幫，要配合中央紓困的，就要全力協助廠商申請，要專案檢討列管。

經發局長伏和中說，其中有一家廠商因生產過程會產生粉塵，員工需要戴口罩，可是現在口罩由中央控管，廠商庫存不足，經發局會設法為廠商找一些口罩應急。高雄銀行的紓困貸款已經啟動，已有近50件申請案，經發局會協助和發產業園區的廠家申請。

和發產業園區是高雄縣市合併之後，高雄市政府第一個開發的產業園區，位在台88沿線的大寮區，與大發工業區距離近，目前已有家電大廠、按摩椅領導品牌業者、遊艇設備、帷幕牆及建築鈑金大廠進駐，形成產業聚落，但多數廠家面對新冠肺炎疫情幾近全球的大衝擊，只能向政府求助。

在疫情衝擊之時，伏和中說，會一面建置園區的公共設施，尤其道路、路標，現在園區無路標，業者和訪客都感困擾。

韓國瑜 口罩 疫情 新冠肺炎

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