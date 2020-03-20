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這把「火」是墾管處放的 民代要求鹿災補助一視同仁

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
墾丁梅花鹿造成農民的農作災損，國家公園內有補助辦法，園外則無，屏東縣滿州鄉代表要求政府一視同仁。記者潘欣中／翻攝
墾丁梅花鹿造成農民的農作災損，國家公園內有補助辦法，園外則無，屏東縣滿州鄉代表要求政府一視同仁。記者潘欣中／翻攝

墾丁梅花鹿野放已繁衍到上千隻，常啃食農民辛苦栽種的農作物，農民極力爭後，內政部3年前將墾丁國家公園內梅花鹿造成的農作災損比照「天災」納入補助，鄉代表莊期文認為梅花鹿啃食範圍不分園區內外，園區內外災損補償應一視同仁，昨天在鄉代會臨時會提案，要求執行復育的墾管處也要扛起補償責任，鄉代會和鄉公所近日將北上立法院陳情。

政府於73年擬定梅花鹿野放計畫，墾管處83年在社頂首批野放10隻梅花鹿，至98年停止，學者推估野外已繁衍上千隻；莊期文說，模樣可愛的梅花鹿為地方帶來生態觀光財，但愛吃嫩葉、嫩苗的習性，滿州鄉農民栽種的火龍果、黑豆、牧草和蔬菜等無一倖免，另公鹿愛在樹皮磨角的天性，愛文芒果、玉荷包樹也遭殃，被農民形容為「鹿災」。

農民索賠都被墾處管以「無主動物」、「於法無據」回絕，鄉長余增春和鄉代會陳情多年，墾管處循農業天然災害救助模式擬定補助辦法，內政部3年前審議通過，梅花鹿也意外地變成另類「天災」；莊期文說，但梅花鹿也在鄉內非國家公園範圍農地啃食農作，園外受害農民卻得不到補助，並不公平，提案後近日將和鄉公所北上立院陳情，要求補助一視同仁，「畢竟，這把『火』是墾管處放的，政府該負起全責！」。

墾管處有關主管說，從法理上來看，墾管處是執行復育的單位，但不是梅花鹿農損的賠償主體，比照農業天然災害辦理補助是權宜之計，金額及標準比照農業天然災害救助辦法，受損率若高於總面積兩成，即採現金補助，若低於兩成則給予肥料補助，且須配合施作圍籬，1年1次為限；至於區外的農作災損，非屬墾管處權責範圍，如同台灣獼猴造成的災損，由農委會負責。

墾管處 農民

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