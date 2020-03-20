校長集合學生訓話　只因成績差竟脫口罵學生「丟臉 」

屏東縣教育產業工會今天上午貼出一段屏東地區某國小校長集合訓斥學生的影片。影片中，校長拿著麥克風，針對學習狀況較慢的學生大聲說道，「我們前面的小朋友越多，我們就越丟臉」。影片發出後，屏東縣政府教育處隨即展開調查，根據影片訓斥內容確實不當，經查證後，若屬實未來可能會予以嚴懲。

據了解，影片拍攝時間為2019年底，周一全校升旗日，校長藉著升旗集會的時間，針對那些成績落後，學習狀況較緩慢的學生集合訓話。

校長原本的用意為提醒全校教師應關注學生課業輔導狀況，豈料當下，校長卻拿著麥克風，對這群集合在到台前的學生大聲說道：「我們前面的小朋友越多，我們就越丟臉」。

在這段側錄的影片當中，校長除了對學生大聲訓斥之外，還針對學生說「你的國語只有三年級的程度，甚至有人只有二年級的程度！」。對此屏東縣教育處看到影片發布後，立刻請駐區督學到校了解狀況。

該影片的貼文中，引來許多網友討論，有網友留言說，「教育是雙向的，別把所有過錯推到孩子身上 」、「教育者說出這種話，太不應該」。事後，記者撥打該名校長電話希望查證此事，但卻是語音信箱，截至截稿時間為止，也並未得到任何校方的回應。

屏東縣政府教育處表示，本次事件對學生造成心理上的負面影響，教育處後續將請學校結合諮輔資源加強學生心理輔導。若日後經調查屬實，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法作後續考核，並強調維護學生權益，教育處不變的立場。