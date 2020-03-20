快訊

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

抓到了！呼籲儲糧引爆搶購潮 表兄弟網傳謠言被法辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強防疫！高雄榮總3月21起一般病房全面禁止探病

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄榮總今天表示，由於「2019 新型冠狀病毒肺炎」疫情提升，為減少病毒傳染的可能，維護民眾的安全與健康，3月21日起一般病房全面禁止探病，請民眾不要探病，建議採用視訊會面。

高榮宣布3月21日開始的病房管制措施，一般病房全面禁止探病；加護病房單位僅開放上午10點半到11點，僅限訪客1名。住院病人陪伴者限1人，並請於晚上8點前進入醫院。進入醫院時皆須量測體溫及戴口罩、乾洗手後再進入醫院。

進入醫院民眾，請提供健保卡或身分證件以利查詢高風險地區旅遊史，14日內自第3級旅遊警示地區返國者，請進行居家檢疫，14日內有國外旅遊史及接觸史者，請勿進入醫院陪病、探病。病情需要由醫療團隊主動通知解釋病情者不在此限。

健保卡 居家檢疫 疫情

延伸閱讀

防疫新制！ 明起機場免稅店就能買口罩成人3片50元

為防疫英雄打氣 HAPPY GO「感謝多一點」留言送防疫包

慈濟贈6000口罩助防疫 徐國勇：感謝民間支援

中市醫院住宿式服務機構禁止探病 護理機構推視訊會客

相關新聞

建築工身體亮紅燈改務農 被封豆薯達人還賺到健康

屏東縣新園鄉的農特產除了少見的芹菜管外，豆薯也令人稱道，皮薄清甜滋味的豆薯，口感很像吃水梨；種了近7公頃豆薯的顏國聲是鄉...

加強防疫！高雄榮總3月21起一般病房全面禁止探病

高雄榮總今天表示，由於「2019 新型冠狀病毒肺炎」疫情提升，為減少病毒傳染的可能，維護民眾的安全與健康，3月21日起一...

屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

受少子化影響，屏東縣多所小學學生人數逐年下降，縣府教育處今年將6所小學列入停辦或併校評估，將在本月底前陸續召開公聽會，再...

防新冠肺炎群聚感染 澎湖23日起停止廟會活動

澎湖縣政府新冠肺炎防疫會議今天決定，全縣各廟宇自3月23日到4月15日，停辦廟會活動，縣府各單位如有室內30人、戶外50...

買不到就自造！校園「桂林牌」紫外線殺菌燈CP值超高

疫情緊繃，校園各項防疫物資吃緊，像紫外線殺菌燈就缺貨很難買到。高雄小港區桂林國小教師和技工發揮創客精神，自製完成紫外線殺...

搭交通船心不安減遊興 離島小琉球進入觀光寒冬

新冠肺炎疫情延燒，屏東離島的小琉球因要搭交通船往返，但受之前「鑽石公主號」郵輪集體染疫心理影響，遊客搭船意願低，衝擊當地...

建築工年過半百轉行 成豆薯達人賺健康

屏東縣新園鄉農特產除了少見的芹菜管外，豆薯也令人稱道，皮薄清甜滋味的豆薯，口感很像吃水梨。種了近7公頃豆薯的顏國聲，是鄉內的豆薯達人，租用河川地砂質壤土的土地，以不施用農藥的友善農法栽植，種出來的豆薯品質，讓人吃的安心。新園農會總幹事林翠絨說，顏國聲在南部種豆薯應該算是一把手了。

韓國瑜參加里業務會報 林岱樺：及時解決許多基層問題

高雄市長韓國瑜今天到大寮區參加里業務會報，也參加的立委林岱樺認為市長率隊與里基層人員溝通，愉快融洽，而且許多問題得到及時...

防範琉璃蟻侵擾 高雄農業局建議提早布署

每年5月褐色扁琉璃蟻開始進入婚飛期（飛蟻期），造成民眾生活上極度困擾。高雄市政府農業局為協助民眾防範褐色扁琉璃騷擾，已分...

「搶糧！」 美農米單日竟賣完一周的量

受新冠肺炎疫情延燒影響，各地民眾瘋搶民生用品，美濃平原是南部大穀倉，美濃區農會超市販售的「美農米」也成為囤貨目標，一天就...

網傳旗山10名攤商集體遊歐引起恐慌 菜市場人潮銳減

新冠肺炎確診病患往南部移動引發民眾不安，一名旗山菜市場攤商前往歐洲旅遊，返台後接受居家檢疫，昨天起開始有人在手機群組瘋傳...

每日收費一千、供三餐 高雄公設「防疫小棧」長這樣！

高雄市衛生局今天部分公開公設的檢疫暫居所「防疫小棧」，讓外界了解居住空間的陳設安排，地點則保密。衛生局簡任技正潘炤穎表示...

熱門新聞

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

民眾瘋囤貨 林智堅訪視量販店籲民眾勿恐慌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。