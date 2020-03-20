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加強防疫！高雄榮總3月21起一般病房全面禁止探病
高雄榮總今天表示，由於「2019 新型冠狀病毒肺炎」疫情提升，為減少病毒傳染的可能，維護民眾的安全與健康，3月21日起一般病房全面禁止探病，請民眾不要探病，建議採用視訊會面。
高榮宣布3月21日開始的病房管制措施，一般病房全面禁止探病；加護病房單位僅開放上午10點半到11點，僅限訪客1名。住院病人陪伴者限1人，並請於晚上8點前進入醫院。進入醫院時皆須量測體溫及戴口罩、乾洗手後再進入醫院。
進入醫院民眾，請提供健保卡或身分證件以利查詢高風險地區旅遊史，14日內自第3級旅遊警示地區返國者，請進行居家檢疫，14日內有國外旅遊史及接觸史者，請勿進入醫院陪病、探病。病情需要由醫療團隊主動通知解釋病情者不在此限。
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