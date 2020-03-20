加強防疫！高雄榮總3月21起一般病房全面禁止探病

屏東縣新園鄉農特產除了少見的芹菜管外，豆薯也令人稱道，皮薄清甜滋味的豆薯，口感很像吃水梨。種了近7公頃豆薯的顏國聲，是鄉內的豆薯達人，租用河川地砂質壤土的土地，以不施用農藥的友善農法栽植，種出來的豆薯品質，讓人吃的安心。新園農會總幹事林翠絨說，顏國聲在南部種豆薯應該算是一把手了。

2020-03-20 14:43