屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

受少子化影響，屏東縣多所小學學生人數逐年下降，縣府教育處今年將6所小學列入停辦或併校評估，將在本月底前陸續召開公聽會，再提報屏東縣教育審議委員會審議，7月31日前完成；對於小校存廢，有家長認為是時代的潮流趨勢，也有人質疑縣府「暴力廢校」，號召鄉親護校；縣府教育處強調一切依法行政，停辦或併校的評估，學生人數不是唯一考量。

屏東縣每年針對學生人數50人以下的小學、分校和分班進行停辦或併校檢討，今年列入的包括屏東縣東海國小太源分校、車城鄉車城國小保力分校、竹田鄉大明國小鳳明分班、里港鄉土庫國小信國分班、內埔鄉育英國小和高樹鄉南華國小等6所。

這6所因都是歷史悠久的學校且和地方有深厚的情感聯結，但受在地產業變化、人口流失和少子化的多種影響，學生數逐年下降，面對可能「消失」的命運，地方正反意見不一；枋寮鄉太源村吳姓家長嘆口氣說，從本校降至分校後，今年學生只剩29人，雖然孩子無法就近上學，但為讓孩子有多元學習機會，贊成併到本校。

恆春地區家長鍾乙豪則說，中央法規「公立國民小學和國民中學合併停辦準則」明定，不得於自治法規中規定，學生不足一定人數者，不予成班；另恆春半島經中央核定為偏遠地區，依偏遠地區學校教育發展條例，超過5公里需設分校，車城國小保力分校已超過，質疑是「暴力廢校」。

縣府教育處說，是依屏東縣公立國民小學和國民中學合併停辦法依法辦理，評估項目包括學生數、學區內學齡人口流失情形、與同級公立學校距離、有無公共交通工具、校齡、教室屋齡、社區部落文化傳承、社區對學校依賴程度及其他本府指定項目，如學校校務經營現況、學校停辦後因應對策及預期效益等。

，