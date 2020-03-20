防新冠肺炎群聚感染 澎湖23日起停止廟會活動

澎湖縣政府新冠肺炎防疫會議今天決定，全縣各廟宇自3月23日到4月15日，停辦廟會活動，縣府各單位如有室內30人、戶外50人以上活動，也全面停辦，呼籲全縣共同防疫，防範群聚感染。

澎湖縣政府表示，3月21日至4月15日澎湖原本有10家宮廟舉辦建醮慶典，包括白沙鄉講美龍德宮、湖西鄉沙港北極殿、馬公桶盤福海宮、湖西紅羅北極殿、馬公風櫃溫王殿、望安將軍永安宮、馬公嵵裡水仙宮、馬公西衛宸威殿、白沙後寮威靈宮、馬公提標館，每宮廟活動預估人數最少200人，最多900人。

今天澎湖縣長賴峰偉在防疫會議，認為新冠肺炎疫情嚴峻，未來2周又是疫情擴散關鍵期，大型集會活動可能加速疫情擴散速度，決定3月23日至4月15日，對縣府各單位舉辦室內30人、戶外50人以上的活動全面停辦。

賴峰偉並表示，大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動受疫情影響已延期，他呼籲全縣各宮廟會比照大甲鎮瀾宮，在3月23日到4月15日也配合控制疫情，暫緩廟會活動或延期舉行廟會，待疫情結束後，再擇日舉行廟會，降低群聚感染風險。