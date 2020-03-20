買不到就自造！校園「桂林牌」紫外線殺菌燈CP值超高

疫情緊繃，校園各項防疫物資吃緊，像紫外線殺菌燈就缺貨很難買到。高雄小港區桂林國小教師和技工發揮創客精神，自製完成紫外線殺菌燈，讓全校教室每天都能消毒殺菌。由於成本約只有市售品牌的三分之一，消毒殺菌效果卻一點兒也不遜色，讓這台「桂林牌」紫外線殺菌燈大獲好評。

桂林國小校長杜昌霖表示，防疫期間學校紫外線殺菌燈的數量不夠給各班使用，市場上也被搶購一空，教師和技工於是便想動手做看看，嘗試自造紫外線殺菌燈。在學務處和總務處的腦力激盪下，學校同仁參考了健康中心和福山國中原有的紫外線殺菌燈架構，再利用市售的紫外線燈管、塑膠水管、含滑輪的辦公椅腳、門把、定時器等素材，成功研發出CP值超高的「桂林牌」紫外線殺菌燈。

學校技工敲敲打打，不到30分鐘就安裝完成一座實用的紫外線殺菌燈，不但光線照射範圍更廣，成本竟然還是市價的三分之一。學務主任鄭舒云表示，設計製作的過程中最重視紫外線燈管的出處、波長證明和定時器的設置，希望做出來的紫外線燈具能實用又安全。

參與製作的技術工友林晉安和許昇仁開心的說，完成的殺菌燈看起來就像工廠做的一樣，能夠為學校防疫貢獻心力，很有成就感。小朋友很謝謝技工阿伯，覺得他們很厲害，做出便宜又好用的殺菌燈。