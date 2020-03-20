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買不到就自造！校園「桂林牌」紫外線殺菌燈CP值超高

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
桂林國小校長杜昌霖（左）為小朋友講解紫外線殺菌燈原理及操作方式。記者徐如宜／攝影
桂林國小校長杜昌霖（左）為小朋友講解紫外線殺菌燈原理及操作方式。記者徐如宜／攝影

疫情緊繃，校園各項防疫物資吃緊，像紫外線殺菌燈就缺貨很難買到。高雄小港區桂林國小教師和技工發揮創客精神，自製完成紫外線殺菌燈，讓全校教室每天都能消毒殺菌。由於成本約只有市售品牌的三分之一，消毒殺菌效果卻一點兒也不遜色，讓這台「桂林牌」紫外線殺菌燈大獲好評。

桂林國小校長杜昌霖表示，防疫期間學校紫外線殺菌燈的數量不夠給各班使用，市場上也被搶購一空，教師和技工於是便想動手做看看，嘗試自造紫外線殺菌燈。在學務處和總務處的腦力激盪下，學校同仁參考了健康中心和福山國中原有的紫外線殺菌燈架構，再利用市售的紫外線燈管、塑膠水管、含滑輪的辦公椅腳、門把、定時器等素材，成功研發出CP值超高的「桂林牌」紫外線殺菌燈。

學校技工敲敲打打，不到30分鐘就安裝完成一座實用的紫外線殺菌燈，不但光線照射範圍更廣，成本竟然還是市價的三分之一。學務主任鄭舒云表示，設計製作的過程中最重視紫外線燈管的出處、波長證明和定時器的設置，希望做出來的紫外線燈具能實用又安全。

參與製作的技術工友林晉安和許昇仁開心的說，完成的殺菌燈看起來就像工廠做的一樣，能夠為學校防疫貢獻心力，很有成就感。小朋友很謝謝技工阿伯，覺得他們很厲害，做出便宜又好用的殺菌燈。

杜昌霖表示，現在放學後各學年班級都能有紫外線殺菌燈輪流進行教室殺菌，只要設定好時間再插上電源，就可以在無人的情況下，為教室做更大面積的消毒。無論是面對新冠肺炎、流感和腸病毒的衝擊，都能為學童提供更好的保護。學校還請出了可愛的Kebbi機器人，變身防疫大使，提醒小朋友紫外線殺菌燈的正確地使用方式以及上學量體溫的重要性。

桂林國小教師和技工自製完成紫外線殺菌燈，讓全校教室每天都能消毒殺菌，學童對紫外線殺菌燈很好奇。記者徐如宜／攝影
桂林國小教師和技工自製完成紫外線殺菌燈，讓全校教室每天都能消毒殺菌，學童對紫外線殺菌燈很好奇。記者徐如宜／攝影
桂林國小教師和技工發揮創客精神，自製完成紫外線殺菌燈，讓全校教室每天都能消毒殺菌。記者徐如宜／攝影
桂林國小教師和技工發揮創客精神，自製完成紫外線殺菌燈，讓全校教室每天都能消毒殺菌。記者徐如宜／攝影

紫外線 新冠肺炎

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