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搭交通船心不安減遊興 離島小琉球進入觀光寒冬

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
為拉抬低迷旅遊人氣，屏東鵬管處員工今天特別自製長輩早安貼圖，寫出「消想去琉球，可來小琉球」、「不能去下龍灣，可以來大鵬灣」、「來大鵬灣闊窿窿，不出國也心寬寬」，希望帶動戶外旅遊人氣。記者潘欣中／翻攝
為拉抬低迷旅遊人氣，屏東鵬管處員工今天特別自製長輩早安貼圖，寫出「消想去琉球，可來小琉球」、「不能去下龍灣，可以來大鵬灣」、「來大鵬灣闊窿窿，不出國也心寬寬」，希望帶動戶外旅遊人氣。記者潘欣中／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，屏東離島的小琉球因要搭交通船往返，但受之前「鑽石公主號」郵輪集體染疫心理影響，遊客搭船意願低，衝擊當地觀光旅宿業，大鵬灣國家風景區遊湖船生意也一落千丈；觀光業者和交通船業者均強調落實防疫措施；鵬管處員工今天特別自製長輩早安貼圖，寫出「消想去琉球，可來小琉球」、「不能去下龍灣，可以來大鵬灣」、「來大鵬灣闊窿窿，不出國也心寬寬」，希望帶動戶外旅遊人氣。

往返東港和小琉球的泰富公司交通船及聯營交通船公司均指出，船公司員工每日均量測額溫且全程配帶口罩，並建議員工近期停止出國，東港、琉球售票口都提供酒精讓民眾使用，固定時間做船隻的清毒，售票大聽每日清毒3次，船艙建議民眾搭船戴口罩，民眾登船前配合量測額溫，高於37.5度時暫勿登船。

屏東小琉球民宿過去連假期間多滿房，甚至要1、2個月前預訂，受新冠肺炎疫情衝擊，228連假住房率跌至二至三成，下月清明4天連假目前不到五成；琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇說，「鑽石公主號」的印象影響船舶搭乘意願，離島觀光受波及，事實上，小琉球風和日麗、空氣好，民宿是獨立空調系統，有業者以平日價因應，有的水上遊憩業者推優惠方案，希望度過觀光寒冬。

大鵬灣國家風景區管理處表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提到，生活總是要過，大家在國內旅遊保持安全距離，保持心情愉快對免疫也有一些幫助，「不是要大家全部關在家裡」；轄區遊湖船、民宿、餐飲等觀光業者都持續落實自我防疫措施，3月的大鵬灣氣候正值涼爽宜人，呼籲大家安心旅遊。

為拉抬低迷旅遊人氣，屏東鵬管處員工今天特別自製長輩早安貼圖，寫出「消想去琉球，可來小琉球」、「不能去下龍灣，可以來大鵬灣」、「來大鵬灣闊窿窿，不出國也心寬寬」，希望帶動戶外旅遊人氣。記者潘欣中／翻攝
為拉抬低迷旅遊人氣，屏東鵬管處員工今天特別自製長輩早安貼圖，寫出「消想去琉球，可來小琉球」、「不能去下龍灣，可以來大鵬灣」、「來大鵬灣闊窿窿，不出國也心寬寬」，希望帶動戶外旅遊人氣。記者潘欣中／翻攝
為拉抬低迷旅遊人氣，屏東鵬管處員工今天特別自製長輩早安貼圖，寫出「消想去琉球，可來小琉球」、「不能去下龍灣，可以來大鵬灣」、「來大鵬灣闊窿窿，不出國也心寬寬」，希望帶動戶外旅遊人氣。記者潘欣中／翻攝
為拉抬低迷旅遊人氣，屏東鵬管處員工今天特別自製長輩早安貼圖，寫出「消想去琉球，可來小琉球」、「不能去下龍灣，可以來大鵬灣」、「來大鵬灣闊窿窿，不出國也心寬寬」，希望帶動戶外旅遊人氣。記者潘欣中／翻攝

小琉球 大鵬灣 新冠肺炎

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