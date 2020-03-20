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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

防疫優先 澎縣府4月中前活動暫緩或縮小規模

中央社 / 澎湖縣20日電

新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天指出，23日起至4月15日止，澎縣府自舉的室內30人、戶外50人以上活動均暫緩辦理，涉及學生權益的競賽活動則縮小規模等，降低群聚感染風險。

賴峰偉還呼籲澎湖縣的1市5鄉市公所、人民團體、社區、中央駐澎湖機關、澎湖科大等也能一併響應，暫緩辦理。

賴峰偉表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第1波來自中國大陸，現在面臨第2波的歐美國家境外移入，未來3週將是擴散關鍵期。

他說，面對看不見的病毒，縣府考量澎湖人口規模，參考美國疾病管制暨預防中心（CDC）的停止50人以上活動建議，降低群聚感染風險，決定自3月23日起至4月15日，縣府自行舉辦室內30人、戶外50人以上的活動均取消。

澎縣府取消活動包括兒童節表揚大會、穆斯林開齋節等，但涉及學生權益的競賽活動，將縮小規模、取消開閉幕頒獎、不開放觀眾進場等，並呼籲各鄉市公所、中央駐澎湖機關、澎科大、宮廟迎神廟會、人民團體大型集會活動能配合延期或暫緩。

澎湖 賴峰偉 疫情

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