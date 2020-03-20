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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

區里業務會報綠議員喊停 高市：符合防疫規定

中央社 / 高雄20日電

高雄市長韓國瑜今天主持大寮區里業務會報，民進黨高雄市議員林智鴻呼籲值此新冠肺炎防疫關鍵期間應暫緩舉辦。高市府新聞局長鄭照新接受媒體聯訪表示，會議一切符合防疫規定。

韓國瑜上午率市府局處首長出席在大寮區公所舉行的區里業務會報，區公所派員在門口為與會一一量測額體溫把關，會場門窗也打開通風，並僅開放媒體採訪10分鐘，到場市府官員、里長、議員幾乎都戴口罩與會。韓國瑜開場致詞時一度摘下口罩講話，與會者會後合影時也全數未戴口罩。

韓國瑜近期接連巡迴全市各區公所舉辦里業務會報及產業請益座談會，下午還將在和發產業園區與廠商座談，關心新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情並聽取基層對市政建言。

民進黨高雄市議員林智鴻對此透過新聞認為，韓國瑜表面上聽取基層心聲，但透過這樣場合宣揚政績試圖挽救將被罷免頹勢的背後意圖，昭然若揭。未來14天是防疫關鍵期，韓國瑜應暫停基層座談忍耐14天，以免讓基層暴露在染疫風險中，若要宣揚政績，貼臉書、傳Line、上網公告都是方法。

林智鴻表示，面對「罷韓」來勢洶洶，韓國瑜當然有權利自救，但連日來進行的基層座談會都把各界人士召集起來，在密閉空間內進行對話，值此未來14天防疫關鍵期，呼籲韓國瑜這段時間先暫停基層座談。

這場區里業務會報中午結束，韓國瑜離去時未受訪，鄭照新接受媒體聯訪則說，這段期間的區里業務會報場場受到基層熱烈響應，會議舉辦一切符合防疫規定，雖有民眾要求擴大舉辦，但礙於室內活動不得超過100人防疫規定，每場都設限人數，並加大與會座位間距。

鄭照新說，今天會中發言踴躍，大多反應高雄縣市合併後地方建設的需求，與會市府官員除一一做出善意的回應外，也不忘加強宣導市府相關防疫作為，籲請基層配合貫徹落實。

韓國瑜 口罩 鄭照新

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