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韓國瑜參加里業務會報 林岱樺：及時解決許多基層問題

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市大寮區義和里長劉志陽肯定市長率市府首長和里長、基層人員溝通。記者楊濡嘉／攝影
高雄市大寮區義和里長劉志陽肯定市長率市府首長和里長、基層人員溝通。記者楊濡嘉／攝影

高雄市韓國瑜今天到大寮區參加里業務會報，也參加的立委林岱樺認為市長率隊與里基層人員溝通，愉快融洽，而且許多問題得到及時的解決，這樣的交流應該是常態。

韓國瑜率相關局處長參加里業務會報，民進黨高雄市議員林智鴻有不同意見，今天在臉書和line貼文表示，蔡英文總統昨天已強調未來14天是防疫關鍵期，所以要呼籲韓國瑜忍耐個14天，這段時間先暫停基層座談，以免讓基層暴露在風險中。如果韓國瑜仍要宣揚政績，可以用貼臉書、傳 Line、上網公告等方式。

林岱樺參加過仁武區的里業務會報和今天的大寮區的里業務會報，今天受訪時表示，大寮居民重視的3大問題淹水、道路開闢與平整、公園等，韓國瑜都在會報上做了明快的決策，地方里長都聽得很開心，例如公園，不但承諾要建大型 公園，名稱都取好了，叫「紅豆公園」，紅豆就是大寮重要農產；市長帶隊與里基層溝通，更重要的是問題得到及時的解決。

林岱樺說，韓國瑜去年辦過區里座談，去年列管的今年都有交代，這樣的溝通，應該是常態性的，至於防疫，就把防疫做好，空間的窗戶打開通風，每個人做好自我、人與人之間的防護就好了。

曾在原高雄縣時當過村長的義和里長劉志陽說，對村里長而言，市長像古時皇帝那麼遠，韓國瑜率市府首長和里長坐下來意見交流，他很肯定這樣的做法。

當了3屆里長的大寮後庄里長黃義荃表示，今天的里業務會報，讓她對韓國瑜的印象很好，人要相處之後才會知道；韓國瑜和市府首長有重視地方的需求，里長和參加的基層人員反映意見時，他們都認真寫筆記，回答也很誠懇，她個人覺得基層有受到重視。

立委林岱樺建議高雄市長韓國瑜將參加里業務會報常態化。記者楊濡嘉／攝影
立委林岱樺建議高雄市長韓國瑜將參加里業務會報常態化。記者楊濡嘉／攝影
高雄市大寮區後庄里長黃義荃表示，里長和基層人員表達意見時，高雄市長韓國瑜和市府首長都認真做筆記之後誠懇回答。記者楊濡嘉／攝影
高雄市大寮區後庄里長黃義荃表示，里長和基層人員表達意見時，高雄市長韓國瑜和市府首長都認真做筆記之後誠懇回答。記者楊濡嘉／攝影

韓國瑜 林岱樺 高雄市

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