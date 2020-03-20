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歐風小鎮屏東職人町 開幕週年辦系列課程

中央社 / 屏東縣20日電

位於屏東市區的「職人町」，外觀歐風的彩繪圖案已成為網紅打卡景點，被稱為「小歐洲」。屏東縣政府今天表示，「職人町」週年，所有空間都已招滿「職人」，系列課程登場。

「職人町」位於衛生福利部屏東醫院對面，昔為林務局屏東林管處的宿舍，屏東縣政府去年將宿舍改為召募「職人」進駐的空間，希望能創造青年返鄉及留住人才的機會。

「職人町」外觀由進駐的職人青年彩繪，歐風式的彩繪圖案，很快的在網路上竄紅，成為網紅打卡景點，屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「職人町」自去年2月開幕至今，所有空間都已招募額滿，目前共計有35個單位進駐。

縣府表示，「職人町」為慶祝開幕週年，縣府串聯進駐的35家職人，共同規劃一系列課程講座及手作課程，讓民眾參與體驗深入了解職人們平日的工作樣態及專業領域，並委請「職人町」JT階梯影像工作室拍攝製作宣傳影片。

縣府說，影片由縣長潘孟安擔任引言人，呈現縣長自就任以來對縣政拚盡全力、堅持付出的形象，與職人「一生懸命」的精神不謀而合，短短幾幕穿插在片頭和片尾的辦公鏡頭，讓影片所要傳達的意象更加完整。

目前進駐的「職人」營業狀況漸趨穩定，1樓有咖啡廳、麵食館、電影工作室、創意木作、程式積木等9家店面；2、3樓設有陶藝、皮革、飾品、布作，彩妝、攝影、音樂製作、部落文化、文創藝廊等不同類別的工作室共26間。

開幕週年的活動，邀請部分店家推出「職人手作」、「職人講座」共32堂課程，即日起至4月5日止，詳細課程內容請至職人町粉絲頁查詢。（http://pse.is/QHX5H ）

屏東縣政府 網紅

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