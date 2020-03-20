防範琉璃蟻侵擾 高雄農業局建議提早布署
每年5月褐色扁琉璃蟻開始進入婚飛期（飛蟻期），造成民眾生活上極度困擾。高雄市政府農業局為協助民眾防範褐色扁琉璃騷擾，已分別在3月中旬邀專家下鄉至美濃、六龜、茂林區，向居民講解琉璃蟻生態及推廣自製液態硼砂餌劑，由六龜、美濃區公所發放餌劑，邀專家現身說法，製作宣導短片，教民眾自製液態硼砂餌劑。
高雄市農業局呼籲，除了持續整理居家周圍環境，清除落葉、枯枝、修剪腐朽枝幹外，受琉璃蟻侵擾區域的民眾及機關務必在3月底前同步完成餌劑佈放，應定期更換餌劑，放置範圍以屋外、居家50公尺範圍內的農田及林地內為主，公私合力才能減少褐色扁琉璃蟻數量。
高雄市農業局說，在台灣滋擾民眾的琉璃蟻有2種，分別是褐色扁琉璃蟻及疣胸琉璃蟻，其中，在高雄主要影響民眾生活的是「褐色扁琉璃蟻」。
褐色扁琉璃蟻在每年5月進入婚飛期（飛蟻期），由蟻巢飛出大量有翅的蟻后及雄蟻，受到路燈、民宅燈光吸引而進入社區等居家環境，造成民眾生活上的困擾。褐色扁琉璃蟻於交尾後，會在附近尋找合適地點築巢，造成居家周遭的琉璃蟻族群密度逐年增加。
高雄市農業局建議， 應持續清除居家周遭50公尺內農田、林地及居家庭院內的落葉、枯枝，並且修剪腐朽枝幹，可以減少褐色扁琉璃蟻棲息孳生。
另外，因為琉璃蟻是社會性昆蟲，只吃液態食物，每年1到4月防治期間，務必使用液態硼砂餌劑（即硼砂20公克、砂糖100公克，加水至1公升攪拌溶解）放在淺碟中，設置於屋外、居家50公尺範圍內農田或林地內，讓琉璃蟻取食後帶回巢穴餵食蟻后和幼蟻，以確實減少琉璃蟻數量。
高雄市農業局提醒，褐色扁琉璃蟻在進入婚飛期後就不進食，所以呼籲民眾要趁早布放餌劑，且定期更換餌劑，防治的方法和液態硼砂餌劑的配製方法，可以上高雄市政府農業局官網>植物防疫>琉璃蟻專區查詢。
農業局說，等到琉璃蟻開始婚飛，進入防擾期後，別忘了在戶外放置可吸引琉璃蟻的藍光誘蟻燈，室內換成較無吸引力的黃燈或用紅色玻璃紙降低燈光對婚飛琉璃蟻的吸引力，拉緊不透光窗簾，避免琉璃蟻進入屋內，才能有效降低琉璃蟻對生活的騷擾。
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