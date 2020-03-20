防範琉璃蟻侵擾 高雄農業局建議提早布署

每年5月褐色扁琉璃蟻開始進入婚飛期（飛蟻期），造成民眾生活上極度困擾。高雄市政府農業局為協助民眾防範褐色扁琉璃騷擾，已分別在3月中旬邀專家下鄉至美濃、六龜、茂林區，向居民講解琉璃蟻生態及推廣自製液態硼砂餌劑，由六龜、美濃區公所發放餌劑，邀專家現身說法，製作宣導短片，教民眾自製液態硼砂餌劑。

高雄市農業局呼籲，除了持續整理居家周圍環境，清除落葉、枯枝、修剪腐朽枝幹外，受琉璃蟻侵擾區域的民眾及機關務必在3月底前同步完成餌劑佈放，應定期更換餌劑，放置範圍以屋外、居家50公尺範圍內的農田及林地內為主，公私合力才能減少褐色扁琉璃蟻數量。

高雄市農業局說，在台灣滋擾民眾的琉璃蟻有2種，分別是褐色扁琉璃蟻及疣胸琉璃蟻，其中，在高雄主要影響民眾生活的是「褐色扁琉璃蟻」。

褐色扁琉璃蟻在每年5月進入婚飛期（飛蟻期），由蟻巢飛出大量有翅的蟻后及雄蟻，受到路燈、民宅燈光吸引而進入社區等居家環境，造成民眾生活上的困擾。褐色扁琉璃蟻於交尾後，會在附近尋找合適地點築巢，造成居家周遭的琉璃蟻族群密度逐年增加。

高雄市農業局建議， 應持續清除居家周遭50公尺內農田、林地及居家庭院內的落葉、枯枝，並且修剪腐朽枝幹，可以減少褐色扁琉璃蟻棲息孳生。

另外，因為琉璃蟻是社會性昆蟲，只吃液態食物，每年1到4月防治期間，務必使用液態硼砂餌劑（即硼砂20公克、砂糖100公克，加水至1公升攪拌溶解）放在淺碟中，設置於屋外、居家50公尺範圍內農田或林地內，讓琉璃蟻取食後帶回巢穴餵食蟻后和幼蟻，以確實減少琉璃蟻數量。

高雄市農業局提醒，褐色扁琉璃蟻在進入婚飛期後就不進食，所以呼籲民眾要趁早布放餌劑，且定期更換餌劑，防治的方法和液態硼砂餌劑的配製方法，可以上高雄市政府農業局官網>植物防疫>琉璃蟻專區查詢。