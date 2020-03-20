「搶糧！」 美農米單日竟賣完一周的量

受新冠肺炎疫情延燒影響，各地民眾瘋搶民生用品，美濃平原是南部大穀倉，美濃區農會超市販售的「美農米」也成為囤貨目標，一天就賣出以往一星期才賣得完的白米，不少人手上拎著衛生紙，結帳前還要買一小包白米才安心，白米銷售架上空蕩蕩，工作人員來不及補貨。

美濃一期稻作面積約1500公頃，年產7千多公噸稻米，美濃農會超市主要銷售高雄147號良質米，這兩天民眾在各地超市搶購衛生紙、泡麵與罐頭等民生物資，美濃農會也不例外，昨天進貨兩次，共賣出總價30多萬元白米。

美濃農會供銷部主任林秋香表示，昨天出現白米搶購人潮，今天也差不多，往日每兩天才會進貨一次，不過昨天情況異常，上午進貨一次，下午2點又進貨一次，結果晚上就被民眾掃光，各種包裝的美農米全都銷售一空。