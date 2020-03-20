網傳旗山10名攤商集體遊歐引起恐慌 菜市場人潮銳減

新冠肺炎確診病患往南部移動引發民眾不安，一名旗山菜市場攤商前往歐洲旅遊，返台後接受居家檢疫，昨天起開始有人在手機群組瘋傳「菜市場一團人前往歐洲旅遊」訊息，這兩天菜市場生意明顯下滑。旗山公有市場自治會表示，網傳內容誇大不實，不排除採取法律行動。

肺炎疫情全台擴散讓各地民眾人心惶惶，這兩天旗山、美濃、杉林與六龜等社群出現流言，「聽說有一團歐遊團來到旗山菜市場，請大家盡量不要前往，保持距離以策安全」，另有人說「3月10日和菜市場裡面約10人去德國捷克，預計下禮拜回國」，諸多言論導致旗山菜市場壟罩不安情緒。

受網傳訊息影響，今天一早旗山菜市場的人潮明顯減少許多，不同於以往的熱鬧與喧嘩。賣春捲皮的林姓攤商的攤前無人購買，索性休息與其他攤商閒聊，他抱怨說，距離清明節只剩一個多星期，往年這個時候，一天一大桶麵粉一定會賣完，昨天開始生意受影響，麵粉糰還剩不少，收攤後只能倒掉，菜市場沒有人染上肺炎，外界不要以訛傳訛。

旗山公有市場自治會幹事薛瑞保表示，旗山市場有140名攤商，僅1人隨團去旅遊，此人目前依照規定居家檢疫中，並非一整團人全來自旗山菜市場，外界不要再以訛傳訛，自治會保留法律追訴權。