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每日收費一千、供三餐 高雄公設「防疫小棧」長這樣！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市已設有公設檢疫暫居所「防疫小棧」，及防疫友善旅館。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市已設有公設檢疫暫居所「防疫小棧」，及防疫友善旅館。記者徐如宜／攝影

高雄市衛生局今天部分公開公設的檢疫暫居所「防疫小棧」，讓外界了解居住空間的陳設安排，地點則保密。衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前設置了63個單間，每間都有窗戶及單獨衛浴設備，收費標準目前還在研擬，約以單日1000元作為基準考量，供三餐。

潘炤穎表示，疫情高漲，高雄市府二月下旬就開始籌設防疫旅館與公設檢疫暫居所。目前媒合兩家合法旅宿業作為「防疫友善旅館」，可提供2、30間房間，收費則依設備不同，約每日1400到1800元左右。若民眾有入住防疫友善旅館的需要，衛生局可以媒合。

潘炤穎說，考量新冠肺炎如果大規模流行，高雄市有一些居無定所或無住所者，或像警消醫護在接觸患者之後，可能會有居家檢疫、居家隔離的需求，因此規畫了公設的檢疫暫居所。目前設置了63個單間，每間都有窗戶及單獨衛浴設備。

高雄市的公設簡易暫居所，訂名為「防疫小棧」。潘炤穎表示，防疫小棧已設置完成，舉行過3次演練，包括 收治作業、防疫動線等。防疫小站是新落成的建築，空間寬敞，由於目前無人申請入住，收費標準正在研議中，可能以單日1000元作為基準考量，供三餐。

衛生局表示，高雄市目前有1700多人在居家檢疫中，居家隔離者有數十人。民眾有需求時請主動聯繫，社會局會依民需要提供送餐服務，環保局清潔隊定點定時協助清運垃圾協助。

高雄市的公設檢疫暫居所「防疫小棧」採單間，是新落成的建築，空間寬敞。記者徐如宜／攝影
高雄市的公設檢疫暫居所「防疫小棧」採單間，是新落成的建築，空間寬敞。記者徐如宜／攝影
高雄市的公設檢疫暫居所「防疫小棧」空間寬敞，每間都有大型窗戶。記者徐如宜／攝影
高雄市的公設檢疫暫居所「防疫小棧」空間寬敞，每間都有大型窗戶。記者徐如宜／攝影
高雄市的公設檢疫暫居所「防疫小棧」，每間都有獨立衛浴設備。記者徐如宜／攝影
高雄市的公設檢疫暫居所「防疫小棧」，每間都有獨立衛浴設備。記者徐如宜／攝影

衛生局 高雄市 居家檢疫

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