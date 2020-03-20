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搶民生物資 賣場提早開店引發準時到場民眾不滿

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄市一家美式賣場因提早半小時，引發民眾停留在出貨處等候衛生紙。記者謝梅芬／攝影
高雄市一家美式賣場因提早半小時，引發民眾停留在出貨處等候衛生紙。記者謝梅芬／攝影

南部仍然有不少民眾搶民生物資，今天一早高雄市各賣場在開店前都備足貨品，開店不到1小時幾乎是搶光，還有一場美式賣場，因民眾一早就聚集在門口，店家不得不提前半小時開店，結果不少準時10點到店，要買衛生紙的民眾買不到，紛紛向店家抗議，還有人說，平日10點才開店，今天不到10點到店，發現衛生紙早就被搶光，「真的誇張！」

高雄市不少賣場今天一早門前就聚集不少人潮，等到店門一開紛紛鎖定衛生紙專區，有的賣家限定會員只買一串，有的賣場沒有規定，看到不少人購物車滿滿都是衛生紙。

一家美式賣場原本周一到周五是上午10點才開店，今天一早不到9點就有許多民眾聚集在門口，上午9點半入口處已擠滿人，店家不得不採取因應措施，提早開店，許多人一湧而上，幾乎都是人手一袋衛生紙，但是10點前到店，看到店家提早開店，趕到衛生紙發現，衛生紙早就搶光。

許多民眾不甘心準時到，卻買不到衛生紙，紛紛聚在出貨口處，還有人揚言抗議，工作人員解釋，店家因看到人潮太多，依公司規定可以調整開店時間，目前倉庫已無衛生紙存貨，貨物正在趕貨途中，希望大家都是別處看其他貨品，等中午過後也許貨會到，不少人聽到店家解釋後，有人悻悻然離去，有的人不甘心依然在現場等候。

另外，還有一家連鎖賣場，也是開店不到小時，衛生紙、泡麵和罐頭幾乎被搶光，架上已近無貨，工作人員立即補貨，一名補貨人員說，這比春節、中元節人潮還多，補貨補到手軟。

還有一家連鎖賣場，也是開店不到小時，衛生紙、泡麵和罐頭幾乎被搶光，架上已近無貨。記者謝梅芬／攝影
還有一家連鎖賣場，也是開店不到小時，衛生紙、泡麵和罐頭幾乎被搶光，架上已近無貨。記者謝梅芬／攝影
連鎖賣場，也是開店不到小時，衛生紙、泡麵和罐頭幾乎被搶光，架上已近無貨。記者謝梅芬／攝影
連鎖賣場，也是開店不到小時，衛生紙、泡麵和罐頭幾乎被搶光，架上已近無貨。記者謝梅芬／攝影

衛生紙 高雄市

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