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抗疫救觀光！台東與屏東攜手推「我愛東東消費券」

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
新冠肺炎疫情延燒，旅遊業首當其衝，繼3月「台東消費券」後，台東縣觀光協會攜手屏東縣觀光協會共同推出2.0版跨縣市4至6月「我愛東東消費券」超值折扣活動。本報資料照片
新冠肺炎疫情延燒，旅遊業首當其衝，繼3月「台東消費券」後，台東縣觀光協會攜手屏東縣觀光協會共同推出2.0版跨縣市4至6月「我愛東東消費券」超值折扣活動。本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒，旅遊業首當其衝，繼3月「台東消費券」後，台東縣觀光協會攜手屏東縣觀光協會共同推出2.0版跨縣市4至6月「我愛東東消費券」超值折扣活動，用最高500元的消費折扣。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，3月推出台東消費券以來，反應熱烈，這次結合屏東觀光協會推出我愛東東消費券，已經有88家飯店民宿及餐飲業者加入，相信能攜手渡過疫情觀光寒冬。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳指出，台東與屏東都是觀光大縣，各項休閒活動及旅遊風景區都相近，都是親近大自然既健身、防疫又散心的最好地方，屏東加上台東絕對是出遊最佳選擇。

「我愛東東消費券」從4月1日至6月31日止，期間只要憑手機上出示在台東及屏東觀光協會官方LINE或FB下載的電子「我愛東東消費券」，即可在參加此次專案活動業者場域消費，面額有500、300、100、50元，可以重複不限次數使用。

另配合活動，台東縣政府也針對獎勵團體旅遊推出「消費台東 來越多 獎越多 加碼送」，凡20人（含以上）團體連住台東2晚就有機會獲贈熱氣球繫留體驗，名額有限要來要快，活動詳情專線089-326886或https://drive.google.com/open?id=18CVqBbSCitPhnmR7uWckLQ0i-RGi-g41。

台東 屏東縣 消費券

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