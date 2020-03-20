亂丟口罩比沒戴更可怕 屏縣府加強宣導稽查

屏東縣環保局繼上週發動志工在醫院旁道路撿拾廢棄口罩後，今天動員清潔隊人員前往墾丁等地區向民眾宣導「亂丟口罩比沒戴口罩更可怕」及加強取締查證，避免橫生公衛問題。

屏東縣環保局指出，上週發動志工在屏東市、東港鎮的醫院旁道路撿拾廢棄口罩，結果在某家醫院附近撿拾到500多個口罩，當時志工檢視醫院設置的垃圾桶，裡面只有4個口罩，顯示民眾離開醫院後有將口罩隨意丟、不丟垃圾桶的傾向，易衍生環保、衛生問題。

環保局表示，為避免口罩隨意丟棄成為防疫破口，協同鎮公所清潔隊人員在恆春公車轉運站及醫院前等地，手持「亂丟口罩比沒戴口罩更可怕」等宣導標語，並撿拾丟棄地面的口罩，藉以提醒民眾應將使用過的口罩丟入垃圾桶，不要任意隨地丟棄。

屏東縣環保局長顏幸苑表示，防疫如同作戰，民眾絕對不要輕忽，任意棄置口罩，徒增感染風險及社會成本，且影響公共環境安全衛生。

她說，環保局除持續宣導外，也會加強取締查證，如果經蒐證查獲民眾任意亂丟口罩，將依違反廢棄物清理法處以新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。