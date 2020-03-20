民眾的防疫備戰展開 搶購物資　泡麵、衛生紙成為焦點

隨著疫情升溫，繼上次衛生紙之亂後，第二波賣場搶購潮再起。屏東部分賣場昨天下午開始，販售衛生紙以及泡麵的區域，貨品數量明顯銳減，到了晚上幾乎是缺貨的狀態。對此，有民眾認為屏東人口少，物資一定充足；則有民眾認為若疫情爆發，再出門購買容易提高遭感染的風險，因此想一次備齊用品。

記者兩度走訪賣場觀察，發現下午購買民生用品的民眾逐漸增加，走進賣場可發現貨架上泡麵以及衛生紙明顯減少，也可從排隊結帳的人群中，看見這類商品堆放在購物車上，顯得相當搶手。

一名李姓屏東居民昨天下午，只是想到賣場購買飲品，卻碰上搶購人潮，看到這個景象，李男並不感到緊張。他說屏東人口其實並不多，只要不過度囤貨，物資一定充足，而且大家只集中在知名賣場，很多東西其他地方依然買得到，所以並不會感到著急。

另一名搶購衛生紙與泡麵的民眾表示，看到台灣確診人數破百，而且感覺有不斷上升的趨勢，所以想先備妥民生用品，當疫情蔓延到屏東時，才可以避免外出被感染的風險。

賣場人員說，這是他在短時間內第二次遇到搶購人潮，雖然民眾都鎖定泡麵，跟衛生紙，其實走離那些區域，其實還有許多可以替代泡麵的商品可以選擇，民眾也不要只看到商場部分商品缺貨就感到緊張。