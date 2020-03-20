韓國瑜到大寮把脈水患和農產行銷 貼近在地解決問題

高雄市長韓國瑜今天參加大寮區的里業務會報，從抵達大寮的方式就展現貼近基層的誠意，從市區搭捷運到大寮捷運站，巡視81期重劃區，更在致詞時直接談及大寮人長久關心的治水、紅豆和米等農產品行銷問題，強調會在2到3年內把全高雄市的水患治好，同時會用「攻擊型」行銷方式大力行銷大寮紅豆和優質米。

韓國瑜不斷參加里業務會報，從市中心區到郊區，他都一貫的請里長、調解委員、市政顧問、婦參委員等把各種問題提出來，「重鹹」、「重酸」都沒有關係。他今天並向大寮區的里長說，里長和議員都是壓力的承受者，承受民眾的壓力，所以對於地方建設等各種問題，一定要踴躍的提出來。

從市區到位在高雄市較郊區的大寮，韓國瑜不搭公務車，改搭捷運，大寮捷運站附近正在進行81期重劃，他去了解進度，並向參加會報的人士說，81期重劃區如果完成，對大寮的發展一定非常有助益。

韓國瑜參選高雄市長時，曾到大寮內坑里、會社里一帶關心當地淹水情形，今天他不忘對這兩里居民的承諾，要治好水患讓居民安居。

他表示，市府會在2到3年內把全市的水患治好，目前已請治水專家李鴻源為高雄市水患問題把脈，全市列了68處急待解決的易淹水點，問題抓出來之後即開始治水。

他談到大寮的農產品紅豆和優質米，很多人知道屏東萬丹紅豆，事實上大寮的紅豆也很優質，但外界不太曉得，米也一樣；所以，針對大寮紅豆和米，市府要推「攻擊型」行銷方式，不管內銷或外銷，都要強力促銷。

立委林岱樺、高雄市議員韓賜村、王耀裕、邱于軒、黃天煌今天也參加這場會報。