清明連假 屏東2條旅遊路線用電子票證可享半價優惠

隨著疫情升溫，出國旅遊風險提升，交通部公路總局響應清明連假即將到來，從4月1日起至4月5日推出乘車優惠措施，共有39條「台灣好行」路線，可用電子票證就能享車票半價優惠！

屏東監理站精選屏東2條「台灣好行」踏青路線供遊客選擇，分別為「森林之旅－9189墾丁快線」以及「文化之旅－0734屏北線」，此外使用電子票證還可享車票半價優惠。

選擇「森林之旅－9189墾丁快線」的旅客，搭乘高鐵抵達左營站時，可直接搭乘快線公車出發到達墾丁，享受漫步沙灘，以及多樣化的水上活動。

至於「文化之旅－0734屏北線」（與屏東客運508路線相同），則可到代表南台灣的原住民文化的「台灣原住民文化園區」，品嘗小米酒、DIY製作琉璃珠手鍊以及漫步跨越隘寮溪的山川琉璃吊橋，讓假期輕鬆又愜意。詳細旅遊資訊皆可到「台灣好行」官網查詢。