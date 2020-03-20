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清明連假 屏東2條旅遊路線用電子票證可享半價優惠
隨著疫情升溫，出國旅遊風險提升，交通部公路總局響應清明連假即將到來，從4月1日起至4月5日推出乘車優惠措施，共有39條「台灣好行」路線，可用電子票證就能享車票半價優惠！
屏東監理站精選屏東2條「台灣好行」踏青路線供遊客選擇，分別為「森林之旅－9189墾丁快線」以及「文化之旅－0734屏北線」，此外使用電子票證還可享車票半價優惠。
選擇「森林之旅－9189墾丁快線」的旅客，搭乘高鐵抵達左營站時，可直接搭乘快線公車出發到達墾丁，享受漫步沙灘，以及多樣化的水上活動。
至於「文化之旅－0734屏北線」（與屏東客運508路線相同），則可到代表南台灣的原住民文化的「台灣原住民文化園區」，品嘗小米酒、DIY製作琉璃珠手鍊以及漫步跨越隘寮溪的山川琉璃吊橋，讓假期輕鬆又愜意。詳細旅遊資訊皆可到「台灣好行」官網查詢。
屏東監理站站長洪美芳表示，為了讓乘客安心搭車，除要求客運業者定時消毒車站及車輛外，還會處張貼宣導海報提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，由於大眾運輸工具屬於公眾使用且多為密閉空間，如有感冒或身體不適請務必配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施，才能安心出遊！
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