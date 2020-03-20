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建築工身體亮紅燈改務農 被封豆薯達人還賺到健康

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
62歲的顏國聲年輕時是建築工，年紀漸長有感於健康亮起紅燈，7年前改行投入全然陌生的豆薯種植，從農業「門外漢」變身「豆薯達人」，還賺到健康。記者潘欣中／翻攝
62歲的顏國聲年輕時是建築工，年紀漸長有感於健康亮起紅燈，7年前改行投入全然陌生的豆薯種植，從農業「門外漢」變身「豆薯達人」，還賺到健康。記者潘欣中／翻攝

屏東縣新園鄉的農特產除了少見的芹菜管外，豆薯也令人稱道，皮薄清甜滋味的豆薯，口感很像吃水梨；種了近7公頃豆薯的顏國聲是鄉內的「豆薯達人」，租用河川地砂質壤土的土地，以不施用農藥的友善農法栽植，種出來的豆薯品質迷人又讓人吃的安心；新園農會總幹事林翠絨說，顏國聲在南部種豆薯應該算是一把手了。

62歲的顏國聲年輕時是建築工，年紀漸長有感於健康亮起紅燈，7年前轉行投入全然陌生的豆薯種植，因是農業「門外漢」，剛種時賠了不少錢，慢慢學習經驗及請教前輩，種植面積逐年加大，獨到的肥培管理技術，質量均佳，被農友封為鄉內「豆薯達人」；他說，這都是從錯誤中不斷學習成長，累積心得後愈種愈起勁，每天和芳香的土地為伍，也賺到健康。

顏國聲每年7月份陸續栽種，元旦過後就能採收，產期可以到清明節，從種到採收大約半年，他說，豆薯要種在排水良好的砂質土壤，河川地很適合種植，平時重視肥培管理，不灑除草劑及農藥，豆薯與雜草一起長大，但不影響豆薯生長，採收時先以挖掘機將土翻鬆，再僱工將豆薯一顆顆從土裏拔出來，剪掉枝葉，一顆顆排列成行的豆薯相當壯觀，裝箱後送進一般倉庫保存，銷售期可達半年以上。

林翠絨指出，豆薯屬豆科、蔓藤植物，會開花結豆莢，但不能食用，食用部份是塊根，北部稱「刈薯」，南部叫「豆仔薯」，與芹菜管及花生稱為「新園三寶」，可涼拌、炒食、煮湯，生食亦很美味，正值產期，味道最鮮美，值得向消費者推薦。

屏東縣 清明節 建築

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