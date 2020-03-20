高市三月推薦好書《帶戈壁回家》 萌犬演短片療癒人心

隨著全球疫情升溫，人心顯得焦慮不安。高雄市每月好書三月向民眾推薦《帶戈壁回家》，敘述超馬跑者與流浪狗相遇相伴的故事，希望讓讀者感受在艱辛的環境中，動物陪伴人類所帶來強大的正向能量。高市圖特別錄製溫馨短片，由文化局長林思伶和柯基犬Frankie共同推薦好書。

文化局表示，《帶戈壁回家》的作者迪昂．萊納德是英國超馬跑者，已經完成多場世界上最艱困超級馬拉松賽事。而最近一次中國戈壁沙漠250公里超馬賽，他遇見執意跟著他跑過幾乎整場賽程的小流浪狗，多日不離不棄的陪伴令他決定接受緣分安排，把小狗取名「戈壁」領養回家。跨國領養必須克服重重手續關卡及漫長的隔離檢疫期，甚至發生戈壁走失的意外，讓他不顧一切再度動身飛回新疆尋狗。經過漫長的絕望和煎熬，最終人狗團圓，他們一起回到英國，開展彼此的生命新一章。

「面對生命中許多意外災禍而心生畏懼時，希望藉由閱讀給予人們勇氣，進而恢復信心，再次面向光明未來。」林思伶表示，三月選書《帶戈壁回家》要告訴市民朋友，防疫期間每個人在為自己戰鬥，在我們身邊除了人，還有無條件相信人類的動物為伴，那份單純的陪伴可以給不安的人心帶來慰藉與療癒。這次的推薦影片高市圖特別找來狗狗陪林思伶局長一起推薦好書，期待透過畫面的傳遞，讓讀者直接感受書中所描述，動物帶給人的溫暖感動。