疫情重創金門 工策會辦說明會助企業紓困
新冠肺炎重創金門經濟，地區旅宿餐飲業等營運面臨瓶頸。金門縣工商發展投資策進會今天表示，邀請專家來金辦理紓困資金措施說明會，協助業者度過疫情期間資金需求。
工策會副總幹事吳伯揚受訪表示，「中小企業經營者辦理紓困振興資金措施說明會」訂26日上午9時在縣府新聞發佈室辦理；配合室內防疫措施，有效控管人數及防疫效果，採取預先報名制，恕不接受現場報名。
新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續在全球延燒，衝擊金門相關業者。工策會表示，說明會邀請財團法人中小企業信用保證基金、中華民國管理科學學會及銀行業者，針對金門地區中小及微型企業，以降低利率、拉長還款天期、方便申貸和快速撥款等原則規劃應對措施，協助企業度過疫情期間資金需求。
吳伯揚表示，受疫情影響的合法登記或免登記事業，只要自民國109年1月起任連續2個月，平均營業額較108年7月至12月或108年同期平均營業額減少達15%，經認定屬實，都可申貸；企業如有支付員工薪資及廠房等租金資金需求，也可申貸，但貸款期間，不得減薪或裁員。另外，企業也可申請振興資金貸款，由信保基金提供8至9成信用保證並免收保證手續費。
工策會邀請金門地區中小及微型企業、相關業務主管、各工商協會會員踴躍參加說明會。報名電話：082-324836。
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