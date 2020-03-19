新冠肺炎疫情發燒 台南量販店出現搶購人潮

金門縣除了金湖鎮太武山上有知名的「毋忘在莒」大石碑，金湖鎮「夏興」也有一面隱藏版「毋忘在莒」，但年代久遠，牆面斑駁不堪，公所最近整修油漆後，煥然一新，吸引不少喜歡復古風的民眾到此打卡，遊客說這樣拍才更有戰地fu。

2020-03-18 23:48