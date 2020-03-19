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新冠肺炎疫情發燒 台南量販店出現搶購人潮

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
家樂福台南安平店民生用品被民眾搶購後，店員忙補貨。記者黃宣翰／翻攝
家樂福台南安平店民生用品被民眾搶購後，店員忙補貨。記者黃宣翰／翻攝

新冠肺炎疫情持續發燒，台灣宣布今天起非本國籍者限制入境，引發許多民眾開始搶購物資，許多人今天到台南市各大賣場搶買民生用品、泡麵等物品，陳列在架上的衛生紙、泡麵、奶粉、餅乾等食品、民生用物品，幾乎被一掃而空，大賣場員工則是忙著補貨都沒有停過。

台南市多家量販店，今天突出現如假日購物人潮，許多民眾忙著買泡麵和衛生紙民生物資，但包括台南家樂福都表示，上游供應物資沒問題，請民眾千萬不要恐慌。

家樂福台南安平店昨晚出現民眾搶購物資，如泡麵，罐頭和衛生紙都有人搶著買。林老先生說，外國疫情大爆發，好像愈來愈嚴重，最好少出門，才買泡麵因應。

家樂福公關陳依芳說，昨晚泡麵等民生用品突被搶空後，今天上午馬上補充好，因庫存和供應商都正常供貨，請民眾不要擔心。

家樂福台南安平店民生用品被民眾搶購後，店員忙補貨。記者黃宣翰／翻攝
家樂福台南安平店民生用品被民眾搶購後，店員忙補貨。記者黃宣翰／翻攝

泡麵 衛生紙 家樂福

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