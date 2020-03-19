正修科大老師發揮巧思 香皂帶著走防疫好方便
新冠肺炎病例暴增讓社會大眾心驚驚，正修科技大學幼兒保育系老師杜佩紋發揮專長，今天帶著學生DIY手工皂， 師生使用茶樹、尤加利樹等具有抗菌效果的精油製造扁管手工皂，學生可以隨身攜帶香皂，走到哪裡洗到哪裡，勤洗手達到杜絕病菌的功效。
正修科大指出，用肥皂勤洗手也是防疫方法之一，不過很多學生認為肥皂體積太大，且沾水後又濕又滑，不可能隨身攜帶。
為解決不易攜帶的難題，杜佩紋今天帶領二年級學生製作隨身皂，製作過程簡單。她說，只要使用100克皂基、10滴荷荷芭油，以及茶樹或尤加利精油各30滴加入鐵盆攪拌均勻，再加進少許起泡劑及色水，所有原料溶解後倒入扁管，再蓋上蓋子就宣告完成。除扁管外，空護唇膏或口紅膠管也可當皂液容器，都很方便攜帶。
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