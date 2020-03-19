輔英科大與民生醫院產學合作 培養醫界專才
高雄市立民生醫院與輔英科技大學推動「院校產學合作」，民生醫院院長顏家祺和輔英科技大學校長顧志遠今天分別代表醫院、學校簽約，培養醫界專才。
民生醫院顏家祺表示，為有效改善醫護人力短缺問題，院方希望提前培育學子成為醫院所需的人才，並藉由產學合作模式，鏈結優秀人才及醫界資源，建置完善的醫療環境及提升醫療照護品質。
輔英科技大學校長顧志遠表示，輔英設有16系，學生有9500多人，有眾多專業與民生醫院對接，將自育才用才與產學研究進行合作。育才用才方面，除業師協同教學、建教合作及提供就業機會外，將擴大與高職、專科端共同規劃多元產學攜手方案，以多元機制延攬優秀人才，如提供已具就業資格的學生獎學金，一邊學習、一邊工作，學經歷雙軌精進。
產學研究方面，健康照顧各專業全面精準或跨域合作，包括研究議題、在職教育級活動辦理等，除學產互補、注入校園活力外，更可跨域創新議題與研發。目前輔英科大已擬定進行照顧服務員增能、高齡活動設計與規畫產學合作兩案。
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