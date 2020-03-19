輔英科大與民生醫院產學合作 培養醫界專才

高雄市立民生醫院與輔英科技大學推動「院校產學合作」，民生醫院院長顏家祺和輔英科技大學校長顧志遠今天分別代表醫院、學校簽約，培養醫界專才。

民生醫院顏家祺表示，為有效改善醫護人力短缺問題，院方希望提前培育學子成為醫院所需的人才，並藉由產學合作模式，鏈結優秀人才及醫界資源，建置完善的醫療環境及提升醫療照護品質。

輔英科技大學校長顧志遠表示，輔英設有16系，學生有9500多人，有眾多專業與民生醫院對接，將自育才用才與產學研究進行合作。育才用才方面，除業師協同教學、建教合作及提供就業機會外，將擴大與高職、專科端共同規劃多元產學攜手方案，以多元機制延攬優秀人才，如提供已具就業資格的學生獎學金，一邊學習、一邊工作，學經歷雙軌精進。