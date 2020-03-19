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疫情嚴峻不能坐以待斃 恆春半島度假村絞盡腦汁

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
迎戰疫情，屏東縣滿州鄉小墾丁度假村在原有星空旅遊外，再結合當地有機雨來菇農推出「一日農夫採菇樂」，還可預約附近里德和港口社區生態旅遊，體驗採茶、走訪滿茶古道、鼻頭草原和溪仔口等秘境。記者潘欣中／翻攝
迎戰疫情，屏東縣滿州鄉小墾丁度假村在原有星空旅遊外，再結合當地有機雨來菇農推出「一日農夫採菇樂」，還可預約附近里德和港口社區生態旅遊，體驗採茶、走訪滿茶古道、鼻頭草原和溪仔口等秘境。記者潘欣中／翻攝

新冠肺炎疫情蔓延，旅宿業者除推出優惠價、搭配嚴謹防疫作業，也絞盡腦汁推出新玩法。屏東縣滿州鄉小墾丁度假村發揮40公頃綠地、300棟棟距大的木屋優勢外，在原有星空旅遊外，再結合當地有機雨來菇農推出「一日農夫採菇樂」，還可預約附近里德和港口社區生態旅遊，體驗採茶、走訪滿茶古道、鼻頭草原和溪仔口等秘境。

小墾丁策展人黃耀寬說，小墾丁肩負地方創生的使命，這次與楚諾有機農場合作導入排灣族美食雨來菇，以食農教育與排灣族智慧學習切入，以選、採、洗、篩、烹、嘗6種雨來菇體驗，切入親子與戶外教育市場，還可預約附近頗夯的里德和港口社區生態旅遊。

楚諾有機農場說，雨來菇經屏東科技大學檢驗，鈣質比髮菜高、鐵比菠菜高、鎂比海帶高，排灣族語中，「雨來菇」指「老天爺憐憫恩賜的禮物」，加上只有雨後才出現，又被稱為「上帝的眼淚」，後來又被稱「情人的眼淚」，都是指只有上天恩賜潔淨雨水，或清澈山泉、清新空氣與乾淨土壤，才有機會長出。

小墾丁至4月底推出超殺優惠一日農夫採菇樂，平日兩人同行、一泊一食、採菇樂體驗、星空導覽與生態導覽，2999元是七五折；在落實防疫措施上，旅客入村量測體溫、提供酒精與乾洗手、公共場所定時以漂白水與酒精加強消毒，客房升級消毒衛生工作。

墾丁 排灣族 屏東縣

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