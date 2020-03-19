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回溯檢疫民眾臨櫃申報 屏市公所圍保鮮膜防疫

中央社 / 屏東縣19日電

新冠肺炎確診人數破百，中央流行疫情指揮中心要求3月5日至14日從歐洲、土耳其等返國民眾回溯居家檢疫，有民眾親自到屏東市公所申報，嚇壞公務員，緊急用保鮮膜當隔板防疫。

新冠肺炎疫情延燒，疫情指揮中心昨天宣布，3月5日至14日間曾到歐洲27國或杜拜、埃及、土耳其的民眾，即日全數回溯居家檢疫14天，呼籲民眾儘速通報展開居家檢疫。

屏東市公所主秘李英宗表示，疫情指揮中心一宣布，昨天就有3名民眾親自到市公所填寫居家檢疫通知書，今天至下午4時，也有2名民眾親自到市公所，嚇壞公務人員，由於中央臨時宣布，市公所來不及添購防護設備，於是用保鮮膜當隔離板先因應，今天已訂製隔離板，但也要幾天才完成。

市公所民政課長吳惠玲表示，這些親自到市公所臨櫃填寫居家檢疫通知書的民眾，不知道用電話通報就可以，還有人沒戴口罩，讓承辦人員心理頗有壓力，這2天用電話或親自到市公所通報的民眾，截至下午4時有36人，從歐洲、土耳其及杜拜返國者都有。

吳惠玲表示，5日至14日有到歐洲、杜拜及土耳其等國的民眾，現在是居家檢疫時期，不要趴趴走，只要用電話通報即可，市公所接到通報後，會派里幹事到家中讓當事人填寫居家檢疫通知書。

居家檢疫 土耳其 疫情

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