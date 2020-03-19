在高雄海線經營民宿不是夢 高市觀光局將協助推設

高雄市觀光局長邱俊龍今天表示，為協助海線茄萣、永安、彌陀、梓官等區推動觀光，將開放這4區民眾申設民宿，同時籌設「海線區域觀光發展平台」，整合這4區各項資源，統籌食、宿、遊、購、行、導等觀光資訊，積極推動區域觀光。

邱俊龍說，「宿」對旅遊品質很重要，許多人想在海線4區經營民宿，但受土地區位限制，無法合法申設，因此市府修正公告「偏遠地區」的範圍，將茄萣、永安、彌陀、梓官等四區納入其中，未來即可依照民宿管理辦法申設民宿。

高雄市副市長葉匡時昨天率觀光局、海洋局、經發局、區公所人員到海線了解當地居民對發展觀光的看法，並在茄萣區和當地觀光業者座談，許多人提到經營民宿的問題。

邱俊龍說，觀光局會盤點茄萣、永安、彌陀、梓官4個海線行政區的觀光資源、旅遊資訊，廣泛蒐集這4區的餐飲、小吃、住宿、旅遊景點、購物、交通、導覽等訊息，建置網路平台，也提供在地旅遊達人線上開團辦理旅遊活動，要提升海線4區觀光能量、吸引人潮。