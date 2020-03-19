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金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

石蚵小麥季取消 金門縣長勉持續行銷在地產業

中央社 / 金門縣19日電

因武漢肺炎疫情，金門縣金寧鄉公所取消2020石蚵小麥文化季，縣長楊鎮浯到古寧頭大啖蚵嗲，為店家加油打氣之餘，期許鄉公所，活動雖然取消，但仍要持續行銷在地產業。

每年4月中下旬舉辦的石蚵小麥文化季，最大亮點是「千人剝蚵體驗」，每次都吸引民眾和觀光客共襄盛舉，大家排排坐在海堤前努力剝蚵的場面，十分壯觀。今年因武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情遲遲未能退燒，擔心有群聚感染的風險，鄉公所忍痛取消今年石蚵小麥文化季。

千人剝蚵體驗的幕後功臣是金寧鄉蚵農，平均每年鄉公所向蚵農採購帶殼石蚵6000斤，供民眾體驗剝蚵。活動取消，蚵農首當其衝，叫苦連天。

為此，金寧鄉鄉長楊忠俊特別邀請楊鎮浯到雙鯉濕地自然中心旁保靈殿，推銷在地商家「雙鯉蠔香」的蚵嗲，商家熱情招待縣長、鄉長、鄉代表、村長等人。美味的石蚵料理一上桌，香氣四溢，大家讚聲連連。

石蚵小麥文化季舉辦17年以來，帶動金寧鄉產業和觀光，楊鎮浯認同鄉公所基於疫情考量，取消活動，期許鄉公所能在疫情和緩後，配合推出造福在地產業的後續活動，活絡景氣。

楊忠俊表示，今年雖然首次取消石蚵小麥文化季，但危機就是轉機，公所將準備推出有別以往的遊程活動、強化網路行銷，等待疫情過後，計畫推出如農村市集、蚵田體驗等相關活動，期待活絡金寧鄉經濟發展。

楊忠俊說，既然是「文化季」，活動不應只舉辦2天，他規劃未來能延長時間，同時構想把過去以來在北山出海口的千人剝蚵場地，移師到慈堤辦理，打造不一樣的場景。

此外，楊忠俊也計畫提撥經費研發石蚵等農漁特產品，照顧農漁蚵民收益，期盼鄉親和遊客到時多多捧場，一起為金寧鄉觀光打拚。

現在是石蚵產量盛產季節，來到古寧頭一定不容錯過品嚐好吃新鮮的石蚵料理，搭配雙鯉湖畔的美景，更是鄉親出遊的好選擇。

楊忠俊也不忘介紹南山村、北山村還有神秘的隱藏版美食麻花捲和老麵茶，甜而不膩、越吃越上癮，期盼民眾前來品嚐，為在地美食集氣。

疫情 楊鎮浯

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