墾丁遊客人次跌不停 業者嘆：沒有最慘，只有更慘

墾丁國家公園去年好不容易走出觀光低谷，隨著陸客斷炊和新冠肺炎疫情持續蔓延，今年1月先創下歷年同月新低的19萬旅遊人次紀錄，2月再跌至17萬人次，各景點委外和承租業者叫苦不已，墾管處將依法辦理紓困；飯店業者形容「連虧2個月了，沒有最慘，只有更慘！」還可能刷新SARS疫情高峰期間2003年5月單月10萬人次的歷史最低紀錄。

墾管處有關主管說，根據統計，最近幾年1月單月旅遊人次都在20萬至30萬間，2月則在30萬至40萬間，今年隨著陸客斷炊和新冠肺炎疫情持續蔓延，國人擔心感染盡量不出門，1月創下19萬人次新低後，2月再跌到17萬，因疫情持續發燒，預估本月還會再掉；過去每月動輒十萬人造訪的鵝鑾鼻和貓鼻頭風景區，本月慘跌到分別只有4萬和2萬多人，門票收入恐不敷管理和營運。

遊客如雪崩式暴跌，各景點委外和承租業者叫苦不已；墾管處說，依據12日內政部訂定的對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法，墾管處將主動聯繫符合條件的廠商和店家通知補助方式及金額；今年2至4月的租金可補貼50%，如疫情持續影響，5月起可逐月申請，依據遊客量減少的比例計算，最高可補助全部租金，期降低疫情對國家公園事業影響。

「政府振興和紓困方案要等到疫情趨緩才推出，只是，不知道能不能撐到那天！」墾丁地區一家飯店主管說，飯店有固定的人事和成本開銷，即使同業競相推出打到骨折的優惠價，平日還是只有二成住房率，無法拉抬旅遊人氣，已經連虧2個月，下月清明連假估計滿房兩天，卻是過去大假日的八折價，連假滿房榮景背後，隱藏著不為人知的價格戰心酸。

他說，墾丁國家公園在SARS疫情高峰期間2003年5月，創下單月10萬人次的歷史最低紀錄，還好疫情趨緩，隔月上升到22萬人次，7月暑假衝高到52萬；但這次疫情在全球蔓延，不僅未見趨緩跡象，還在全球大規模蔓延，本月有可能刷新最低紀錄。