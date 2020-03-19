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遭公懲會申誡處分 潘維剛之子：問心無愧、但接受

聯合報 / 記者楊濡嘉王慧瑛／高雄即時報導
潘維剛兒子田長沛現年34歲，108年1月在前觀光局長潘恒旭邀約下進高雄市政府服務，在觀光局擔任機要秘書，去年10月離職回台北發展，目前在一家基金會服務。圖／田長沛提供
潘維剛兒子田長沛現年34歲，108年1月在前觀光局長潘恒旭邀約下進高雄市政府服務，在觀光局擔任機要秘書，去年10月離職回台北發展，目前在一家基金會服務。圖／田長沛提供

國民黨中央委員、前立委潘維剛的兒子田長沛，108年進到高雄市政府觀光局擔任機要人員，被發現身兼愛腦教育顧問公司董事，違反公務員服務法「不得經營商業」規定，公懲會認為田的行為會讓人有公務紀律鬆散的不良觀感，損害政府信譽，遭申誡處分。對此，高雄市政府表示，尊重公懲會。

潘維剛兒子田長沛現年34歲，108年1月在前觀光局長潘恒旭邀約下進高雄市政府服務，在觀光局擔任機要秘書，薪水約4萬多元，去年10月離職回台北，有協助韓國瑜總統選戰的文宣任務，選舉結束後，轉入一家基金會服務。

高雄市觀光局長邱俊龍說，田當時解釋是，他初任公職不知公職相關規定而觸法，也立即委託律師協助處理，辭去董事職務。考量田是在不知情狀況下踩紅線，原本要提局內人評會採口頭懲戒，但人事單位覺得要循前例送公懲會，市府對公懲會的處分予以尊重。

田長沛去年10月離開高雄市政府，目前在台北一家文教基金會擔任副執行長。

田長沛說，愛腦教育顧問公司是朋友開設，算是一家新創的小公司，他擔任董事期間沒有領公司薪水或出席費，一切無愧於心，但還是接受公懲會處分。

高雄市 薪水 潘維剛

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