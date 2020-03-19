民生物資被搶購一空 家樂福：補貨趕不及搬貨

台灣新冠肺炎確診案例昨天一口氣增至百例，消息一出讓不少民眾過度恐慌，搶著到賣場囤積用品。家樂福公共事務服務部南區經理陳依芳表示，今天是平日，卻出現假日的來客量，部分貨架空空是因為「補貨趕不及搬貨潮」，並非貨源不足，請民眾不要過度恐慌。

記者今天到家樂福愛河店，一樓客人不多，地下樓的生鮮日用品則見人潮，衛生紙區架上被搬的稀稀落落，看到工作人員又搬了幾個紙箱來補貨；泡麵架也是像被狂風掃過，快空了，剩下來的選擇種類和數量都很有限。到排隊結帳又是一條長龍，大概要等上20分鐘。

邱老先生邊排隊邊說，其實家裡也不是很缺泡麵、衛生紙，但看到有這麼多人要買，想想家裡的存貨不知道能撐多久，反正有時間就來買，多的也可以送給親戚。

「民眾真的不要過度恐慌！」家樂福公共事務服務部南區經理陳依芳說，今天星期四是平日，可能是因為預期心理，今天家樂福各家店的來客量等同是假日，但工作人員還是平日固定。昨晚已經衝過一波，今天人潮又湧現，工作人員已努力補貨，但是還是趕不及民眾的搬貨速度。

家樂福愛河店等待結帳的人潮。記者徐如宜／攝影

家樂福愛河店等待結帳的人潮。記者徐如宜／攝影