3外籍遊客18日駕帆船到墾丁 被要求自主管理

3名外籍遊客昨天傍晚駕動力帆船試圖入境屏東縣墾丁後壁湖，經衛生福利部疾病管制署疫情調查和檢疫，確定沒發燒等症狀，12日前人都在台灣，允許入境，但要求自主健康管理。

3人分別是美國籍、澳洲籍和印度籍，昨天傍晚6時許駕動力帆船入境墾丁後壁湖遊艇港，海巡人員立即通報屏東縣政府衛生局和疾管署。

衛生局今天表示，疾管署人員上船調查並檢疫，確定3人12日前有半個多月在台灣各港口間行駛，12日要前往菲律賓，但已無法進入菲律賓，折返台灣。

衛生局表示，疫管署人員檢疫後認為3人沒發燒等症狀，且12日前在台灣，給予宣導資料，要求自主健康管理。

屏東縣政府表示，截至昨天，居家隔離2人，居家檢疫150多人。