行銷石蚵 金門首長大口吃蚵嗲讚好吃

新冠肺炎疫情攪局，讓金寧鄉一年一度的石蚵小麥文化季被迫停辦，但現在正是石蚵盛產季，賣力推銷石蚵，金寧鄉長楊忠俊今天特別邀請縣長楊鎮浯一起到知名的「雙鯉蠔香」蚵嗲小吃店，品嚐美味的石蚵料理，蚵嗲、蚵仔麵線等料理一上桌就香味四溢，大家都讚聲連連。

金寧鄉公所配合縣府防疫，考量每年的石蚵小麥文化季活動內容多屬群聚活動，參與人數估計超過上千人，擔心有群聚感染的風險，忍痛宣布取消今年度的活動。

最近適逢新鮮石蚵產季，粒粒鮮甜飽滿的石蚵讓人看到忍不住十指大動，楊忠俊特別帶著縣長、鄉代表、村長等人，到雙鯉濕地自然中心旁的保靈殿旁蚵嗲小吃店，品嚐美味的石蚵料理。

這家不起眼的蚵嗲小吃店小攤位，一年四季賣著炸蚵嗲鄉土小吃，老闆娘陳美女帶著女兒李禹慧兩人經營著這家小店，他們炸蚵嗲所用的餡料，都是道地土產石頭蚵，蔬菜也是自家種的，堅持真材實料，因口感道地，生意相當好。

負責掌廚的陳美女說，她賣蚵嗲已經30多年了，以前是專門賣給阿兵哥，隨著駐軍大量的減少，現在主要是賣給觀光客，她說自家蚵嗲 好吃的秘訣就是新鮮，歡迎大家有空來品嚐。

楊鎮浯說，現在是石蚵產量盛產的季節，來到古寧頭一定不容錯過來品嚐好吃新鮮的石蚵料理，搭配雙鯉湖畔的美景，是鄉親或旅客出遊的最佳選擇。