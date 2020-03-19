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與毛小孩約會新去處 高雄市動物友善空間熱情招募中
高雄市府農業局動物保護處推出「動物友善空間」計畫，開放動物友善空間申請。有意參與的店家可依營業場域空間設計專屬的動物友善公約，共同提供飼主與毛小孩約會新去處，開啟高市友善動物「無障礙生活圈」。
動保處表示，近年民眾飼養毛小孩的比例越來越多，為了讓主人能與毛孩一起輕鬆出遊、用餐、購物，今年起將推動高雄市動物友善空間計畫，招募有意願且可提供動物友善服務的店家，經審核認證與宣傳推廣後，讓飼主與毛孩有更多外出的選擇。有意的店家可到動保處的官網https://livestock.kcg.gov.tw/查詢下載相關資訊。未來動保處也會在官網設置專區供民眾查詢動物友善空間地圖。
動保處葉坤松處長指出，加入動物友善空間的店家，同時也將成為推廣飼主責任的教育場所，透過要求來訪的寵物家庭遵守動物友善公約，並且宣導寵物基本禮儀及飼養應注意的事項，一起提升民眾飼養動物的知識與觀念，共同營造高雄為動物友善城市。
農業局長吳芳銘說，動物友善店家未來不僅將成為飼主與毛小孩約會的新地點，也可讓第一次想接觸毛小孩的人，或是無法飼養毛小孩的人，能利用來到動物友善店家的機會，更親近了解毛小孩，並推廣「認養･不棄養」的觀念，落實飼主責任教育。
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