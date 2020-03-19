國際選手無法入境 「2020高雄電競嘉年華」宣布延期

高雄市政府運動發展局今天表示，中央流行疫情指揮中心公布今天零時起，限制所有非本國籍人士入境等各項嚴謹防疫措施，考量疫情快速擴散與發展，為保障選手、工作人健康，以及國內整體防疫作戰規畫，運發局原訂辦理的「2020高雄電競嘉年華」，將延期舉辦。

運發局長許文宗表示，依據最新疫情現況，國內國單日新增23件確診案例，其中21例為境外移入病例，更有2例為本土病例，總計確診案例達百例，顯見疫情發展已進入下一階段。為全力配合中央流行疫情指揮中心與高雄市防疫工作，運發局積極研商與嚴謹審慎評估選手、工作人員等各項人員的安全考量，決議將「2020高雄電競嘉年華」延後舉辦。

許文宗說，運發局將會持續觀察疫情走向與趨勢，繼續規劃研商高雄電競嘉年華活動內容，不會輕言放棄電競產業的發展，也將持續推動高雄市電競之都的政策，擇適當時機再公告更新的活動內容，包括競賽日期、地點、周邊活動等。