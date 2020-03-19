案84法籍男北部觀光4天後確診 黃珊珊：第一時間已消毒

中央流行疫情指揮中心昨宣布23新增病例，其中案84是一名來台旅遊的法國人，3月12日自法國來台，直到3月16日才採檢確診，而在確診前4天，該名個案在台北市進行觀光行程，讓不少台北人感到恐慌。對此，台北市副市長黃珊珊表示，台北市有掌握行蹤，但所有疫調結果，皆聽從中央安排。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥昨也補充，該名個案屬於境外移入，3月12抵台北後，隨即展開「一般觀光客行程」，3月16日出現發燒症狀前往就醫，併進行自主健康管理，於昨日正式確診。指揮官陳時中也表示憂心，該個案也成為限制外國籍入境之關鍵。

黃珊珊今早受訪時說，只要是台北市的疫情調查，台北市當然有掌握，但所有疫情調查結果，都是聽從中央安排，細節不能透漏。至於該個案行經路徑是否完成消毒作業，黃珊珊強調，有經過疫調，第一時間就完成消毒，只是現在不方便公布。