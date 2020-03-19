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防疫提升需求 洽富滴雞精為百年企業找到新藍海

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
洽富實業公司總經理洪堯棟說，滴雞精特別以雞胸肉製作，低脂、好吸收，受到消費者喜愛。記者黃寅／攝影
洽富實業公司總經理洪堯棟說，滴雞精特別以雞胸肉製作，低脂、好吸收，受到消費者喜愛。記者黃寅／攝影

因防疫提升了市場需求，洽富實業生產的滴雞精今年以來營收比去年增加兩倍，總經理洪堯棟指出，雞肉的低脂蛋白質具備吸收快、能迅速補充體力的特質，而且因為特別挑選雞胸肉製作，與一般滴雞精不同，也受到健身人士喜愛。

洽富是今年剛滿百年的福壽實業旗下的新創事業，他們在4年前引進符合歐盟規格的「氣冷雞」生產方式，因為衛生並具有履歷證明，所生產的雞肉受到市場歡迎。包括王品、韓式起家雞和台中知名團膳公司都採用，去年創造10億元營收規模，今年目標上看14億元。

滴雞精是洽富的明星產品，總經理洪堯棟說，自新冠肺炎疫情發生以來，他們的滴雞精銷售有明顯成長，分析原因，和消費者希望藉由食品補充體力、增加免疫力有直接的關係。

他說，以同樣100克的雞肉和牛肉相比，雞肉的蛋白質高於牛肉，而且低脂、好吸收，這也是很多上健身房人士習於在訓練後以雞胸肉補充優質蛋的原因。

而且，因為雞胸肉具有人體無法補充的「支鏈胺基酸」，特別具有抗氧化功能，因此能抗疲勞、促進活力；這也是洽富滴雞精挑選雞胸肉製作並能受到消費者喜愛的原因。

洪堯棟指出，所謂的氣冷雞，是雞隻在宰殺後必須降溫以利保存；目前市場上都是以泡冰水的方式處理，但這樣造成雞隻接觸，導致汙染；氣冷雞則以冷氣降溫，不僅溫度可以降得更低，而且因為採吊掛方式，相互間不會碰觸，杜絕了交叉汙染機會。

他說，洽富是全台唯一生產氣冷雞的公司，雞隻來自自家的50座農場，成長過程百分之百以福壽自己生產的飼料飼養，全程受到嚴密的衛生控管，每月生產100萬至110萬隻上市，為百年的福壽實業找到新的藍海。

洽富實業是全台唯一生產氣冷雞的公司，雞隻來自自家的50座農場，成長過程百分之百以福壽公司生產的飼料飼養，全程受到嚴密的衛生控管，並製作成多樣化的雞肉食品。總經理洪堯棟說，滴雞精特別以雞胸肉製作，低脂、好吸收，受到消費者喜愛。記者黃寅／攝影
洽富實業是全台唯一生產氣冷雞的公司，雞隻來自自家的50座農場，成長過程百分之百以福壽公司生產的飼料飼養，全程受到嚴密的衛生控管，並製作成多樣化的雞肉食品。總經理洪堯棟說，滴雞精特別以雞胸肉製作，低脂、好吸收，受到消費者喜愛。記者黃寅／攝影
滴雞精是洽富實業的明星產品，且特別以雞胸肉製作，低脂、好吸收，受到消費者喜愛。圖／洽富實業公司提供
滴雞精是洽富實業的明星產品，且特別以雞胸肉製作，低脂、好吸收，受到消費者喜愛。圖／洽富實業公司提供

雞精 健身

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