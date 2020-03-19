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半鎖國加強防疫 網友逛賣場：憂台灣也會出現掃貨潮？

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾昨晚10點50分在高雄鼓山全聯店，看到有些貨架空盪盪，擔心台灣也要出現掃貨潮了。圖／讀者提供
民眾昨晚10點50分在高雄鼓山全聯店，看到有些貨架空盪盪，擔心台灣也要出現掃貨潮了。圖／讀者提供

因應疫情，台灣今天零時起，進入「半鎖國」狀態，媒體報導有些國家都出現「末日掃貨潮」。高雄網友表示，昨晚連跑了兩家全聯，像衛生紙、泡麵架上都空盪盪的，幾乎被掃空，質疑台灣也要出現掃貨潮了嗎？今天還要去其他大賣場採買看看。

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣啟動半鎖國政策，中央流行疫情指揮中心宣布今天凌時起 ，限制非本國籍人士入境，事先申請核准者才予放行，且入境後需進行14天居家檢疫，所有入境人士一律居家檢疫14天。3月5日至14日自歐洲入境者，全面回溯採檢並居家檢疫。

雖然衛福部長陳時中強調台灣還不是鎖國，但防疫作為又更緊繃，民眾也開始緊張。「當然會怕啊，媒體一直報導其他國家出現搶貨潮，讓人心慌慌。」家庭主婦郭太太說，台灣現在看起來還好，但誰也不知道會發生什麼事，美股不都崩盤了嗎？還是先把家裡需要的東西補好補滿，即使被關在家裡1個月也不會怎樣。

許先生昨晚9點半、10點50分，跑了高雄兩家全聯，一看也嚇到了。他想買些衛生紙、泡麵、米、麵、罐頭、冷凍水餃等，結果衛生紙、泡麵架上都空盪盪，他心想：「不會吧，台灣存糧應該夠，難道也要出現搶貨潮？」他決定今天還要繼續去大賣場看看，還要去買種子。

民眾昨晚10點50分在高雄鼓山全聯店，看到有些貨架空盪盪，擔心台灣也要出現掃貨潮了。圖／讀者提供
民眾昨晚10點50分在高雄鼓山全聯店，看到有些貨架空盪盪，擔心台灣也要出現掃貨潮了。圖／讀者提供

衛生紙 居家檢疫 疫情

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