半鎖國加強防疫 網友逛賣場：憂台灣也會出現掃貨潮？

因應疫情，台灣今天零時起，進入「半鎖國」狀態，媒體報導有些國家都出現「末日掃貨潮」。高雄網友表示，昨晚連跑了兩家全聯，像衛生紙、泡麵架上都空盪盪的，幾乎被掃空，質疑台灣也要出現掃貨潮了嗎？今天還要去其他大賣場採買看看。

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣啟動半鎖國政策，中央流行疫情指揮中心宣布今天凌時起 ，限制非本國籍人士入境，事先申請核准者才予放行，且入境後需進行14天居家檢疫，所有入境人士一律居家檢疫14天。3月5日至14日自歐洲入境者，全面回溯採檢並居家檢疫。

雖然衛福部長陳時中強調台灣還不是鎖國，但防疫作為又更緊繃，民眾也開始緊張。「當然會怕啊，媒體一直報導其他國家出現搶貨潮，讓人心慌慌。」家庭主婦郭太太說，台灣現在看起來還好，但誰也不知道會發生什麼事，美股不都崩盤了嗎？還是先把家裡需要的東西補好補滿，即使被關在家裡1個月也不會怎樣。